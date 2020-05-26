RB Leipzig e Hertha Berlin duelam em ótimo momento das duas equipes

Crédito: Leipzig joga em casa após goleada contra o Mainz e quer manter bom futebol (Kai PFAFFENBACH / POOL / AFP

O RB Leipzig busca manter mais estabilidade no Campeonato Alemão, buscar um futebol vistoso e que dê resultados como na partida contra o Mainz. Já o Hertha Berlin quer manter a boa fase desde a chegada de Bruno Labbadia no comando da equipe que vem de duas vitórias seguidas. Ambos os times se enfrentam nesta quarta-feira, em Leipzig, às 13h30 (horário de Brasília).

Após golear na última rodada e vencer o Mainz por 5 a 0, com três gols de Timo Werner, estrela da equipe, o técnico Julian Nagelsmann espera seguir no caminho das vitórias e travar o bom momento dos rivais.

- É difícil estimar o Hertha, pois é apenas o terceiro jogo de Bruno Labbadia. Ele rapidamente estabilizou a equipe, mas queremos parar o momento do Hertha e continuar com atuações como contra o Mainz.

Já o time da capital vive um bom momento após acertar com o novo técnico durante a paralisação da Bundesliga. São duas vitórias nos dois últimos jogos e com grande participação do brasileiro Matheus Cunha nesta nova fase da equipe. No entanto, o italiano sabe da dificuldade da partida.

- Há um trabalho intenso por trás das últimas duas vitórias. O clime é bom e queremos levá-lo para o jogo contra o RB Leipzig. Teremos que suportar pressão e jogar intensamente. Temos que agir contra eles coletivamente. Queremos ser taticamente e tecnicamente flexíveis para poder reagir ao progresso do jogo.