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futebol

RB Leipzig busca Jesse Marsch, do Salzburg, como novo técnico

Norte-americano do RB Salzburg, é tratado como o futuro comandante da equipe alemã após a saída de Julian Nagelsmann. Treinador já trabalhou com Haaland...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 10:00
Crédito: Jesse Marsch é o favorito para assumir o cargo do vice-líder alemão (CHRISTOF STACHE / AFP
O RB Leipzig busca a contratação de Jesse Marsch para o cargo de treinador após a saída de Julian Nagelsmann, segundo o "Bild". As informações apontam que o norte-americano já tem alcançado um acordo com o clube alemão, mas ainda não foi realizado o anúncio oficial.O profissional de 47 anos já trabalhou no clube como assistente técnico de Ralf Rangnick antes de dar início a sua carreira solo. O treinador é o atual comandante do RB Salzburg e trabalhou com Haaland na temporada em que o norueguês apareceu para o mundo do futebol.
Marsch está em sua segunda temporada com a equipe austríaca e tem contrato até 2022. No primeiro ano, o técnico conquistou o campeonato nacional e a Taça da Áustria e está próximo de repetir o feito na atual campanha.

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