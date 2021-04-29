Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

RB Leipzig anuncia oficialmente o substituto de Nagelsmann

Jesse Marsch será o novo comandante do clube. Antigo treinador assumirá o Bayern de Munique...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 12:54

LanceNet

Crédito: Divulgação/RB Leipzig
O RB Leipzig anunciou o substituto de Nagelsmann no comando da equipe. O novo treinador será Jesse Marsch, que assumirá no dia 1º de julho, quando o alemão deixará o clube para treinar o Bayern de Munique.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Marsch já esteve em Leipzig. Em 18/19, o norte-americano atuou como auxiliar técnico da equipe, chegando em terceiro lugar na Bundesliga. - Com Jesse Marsch, conseguimos assinar o candidato dos nossos sonhos como o novo treinador principal e rapidamente preencher a posição mais importante no campo esportivo do RB Leipzig com um treinador de topo. Jesse fez um excelente trabalho em todos os seus cargos anteriores e tem evoluiu passo a passo. É uma grande vantagem natural que já trabalhe no RB Leipzig há um ano. Jesse conhece o clube, a cidade de Leipzig e acima de tudo o nosso clube e filosofia de jogo - começou dizendo o diretor executivo do RB Leipzig, Oliver Mintzlaff.
- Além das suas qualidades como treinador, Jesse é caracterizado acima de tudo por sua maneira positiva e ambiciosa, ele pode inspirar extremamente as pessoas dentro e ao redor do clube e levá-las com ele. Estamos ansiosos para trabalhar com Jesse Marsch para que possamos continuar em nosso caminho escolhido com ele e continuar a desenvolver o clube - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados