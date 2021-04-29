RB Leipzig anuncia oficialmente o substituto de Nagelsmann

O RB Leipzig anunciou o substituto de Nagelsmann no comando da equipe. O novo treinador será Jesse Marsch, que assumirá no dia 1º de julho, quando o alemão deixará o clube para treinar o Bayern de Munique.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Marsch já esteve em Leipzig. Em 18/19, o norte-americano atuou como auxiliar técnico da equipe, chegando em terceiro lugar na Bundesliga. - Com Jesse Marsch, conseguimos assinar o candidato dos nossos sonhos como o novo treinador principal e rapidamente preencher a posição mais importante no campo esportivo do RB Leipzig com um treinador de topo. Jesse fez um excelente trabalho em todos os seus cargos anteriores e tem evoluiu passo a passo. É uma grande vantagem natural que já trabalhe no RB Leipzig há um ano. Jesse conhece o clube, a cidade de Leipzig e acima de tudo o nosso clube e filosofia de jogo - começou dizendo o diretor executivo do RB Leipzig, Oliver Mintzlaff.
- Além das suas qualidades como treinador, Jesse é caracterizado acima de tudo por sua maneira positiva e ambiciosa, ele pode inspirar extremamente as pessoas dentro e ao redor do clube e levá-las com ele. Estamos ansiosos para trabalhar com Jesse Marsch para que possamos continuar em nosso caminho escolhido com ele e continuar a desenvolver o clube - completou.