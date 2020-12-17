RB Leipzig anuncia contratação de Szoboszlai e contrato até 2025

O RB Leipzig anunciou a contratação do meio-campista Szoboszlai e o contrato do jogador com o clube alemão vai até 2025. O jovem de 20 anos era o grande protagonista no RB Salzburg e despertou interesse de gigantes europeus, como Real Madrid, Milan e Arsenal.

- Estou muito feliz. O clube tem feito grandes progressos, é uma das melhores equipes da Bundesliga e também está bem na Champions League. A mudança para o Leipizg é perfeita para o meu desenvolvimento, porque encontro um treinador top e um time ambicioso, jovem, mas que já ganhou muita experiência - analisou o húngaro.Desde as saídas de Haaland e Minamino na última temporada do RB Salzburg, Szoboszlai conseguiu ganhar mais protagonismo na equipe. Na campanha atual, o camisa 14 participou de 21 partidas, anotou nove gols e deu 10 assistências para os companheiros.