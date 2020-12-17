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futebol

RB Leipzig anuncia contratação de Szoboszlai e contrato até 2025

Meio-campista húngaro de 20 anos estava no RB Salzburg, realizou exames médicos na manhã desta quinta-feira e assinou acordo com o clube alemão...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 12:42

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 12:42

Crédito: Szoboszlai é o novo reforço do RB Leipzig para a temporada (Divulgação Twitter/Rb Salzburg
O RB Leipzig anunciou a contratação do meio-campista Szoboszlai e o contrato do jogador com o clube alemão vai até 2025. O jovem de 20 anos era o grande protagonista no RB Salzburg e despertou interesse de gigantes europeus, como Real Madrid, Milan e Arsenal.
> Veja a tabela da Bundesliga
- Estou muito feliz. O clube tem feito grandes progressos, é uma das melhores equipes da Bundesliga e também está bem na Champions League. A mudança para o Leipizg é perfeita para o meu desenvolvimento, porque encontro um treinador top e um time ambicioso, jovem, mas que já ganhou muita experiência - analisou o húngaro.Desde as saídas de Haaland e Minamino na última temporada do RB Salzburg, Szoboszlai conseguiu ganhar mais protagonismo na equipe. Na campanha atual, o camisa 14 participou de 21 partidas, anotou nove gols e deu 10 assistências para os companheiros.

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