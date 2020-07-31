RB Leipzig anuncia a renovação de contrato com Upamecano

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Apesar do interesse de diversos clubes europeus, Dayot Upamecano não deixará o RB Leipzig. A equipe alemã renovou com o zagueiro francês até 2023. O anúncio foi feito nas redes sociais.

A permanência do zagueiro de 21 anos era prioridade no RB Leipzig, principalmente após a saída de Timo Werner para o Chelsea. Upamecano atuou em 28 partidas da Bundesliga nesta temporada e foi fundamental para o clube alemão.