AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

RB Leipzig anuncia a renovação de contrato com Upamecano

Especulado em diversos clubes da Europa, zagueiro
francês continuará na equipe alemã até 2023...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 14:18
Crédito: AFP
Apesar do interesse de diversos clubes europeus, Dayot Upamecano não deixará o RB Leipzig. A equipe alemã renovou com o zagueiro francês até 2023. O anúncio foi feito nas redes sociais.
A permanência do zagueiro de 21 anos era prioridade no RB Leipzig, principalmente após a saída de Timo Werner para o Chelsea. Upamecano atuou em 28 partidas da Bundesliga nesta temporada e foi fundamental para o clube alemão.
Nenhum dos interessados em Upamecano quis desembolsar os 60 milhões de euros (cerca de R$ 368 milhões) pedidos pelo Leipzig. Isso facilitou a renovação do francês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra
Convenção partidária do Podemos define quatro nomes para indicar para ser vice-governador de Ricardo Ferraço
Podemos entra na disputa para emplacar vice na chapa de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Trump impõe tarifa de 50% sobre produtos do Canadá às vésperas de taxas entrarem em vigor contra o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados