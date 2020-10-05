RB Leipzig acerta por empréstimo com Justin Kluivert, da Roma

Sensação da última Liga dos Campeões, quando foi eliminado somente na semifinal pelo Paris Saint-Germain, após deixar pelo caminho times como Tottenham e Atlético de Madrid, o RB Leipzig se reforçou para a temporada 2020/21. O clube alemão acertou com o atacante holandês Justin Kluivert. Kluivert, de 21 anos, chega emprestado da Roma. No clube italiano, o jovem atleta não rendeu tudo aquilo que se esperava. Depois de um ótimo início no Ajax, clube que o revelou, o holandês chegou à capital da Itália no meio de 2018. De lá para cá, foram 68 jogos e apenas nove gols marcados.