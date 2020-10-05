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futebol

RB Leipzig acerta por empréstimo com Justin Kluivert, da Roma

Holandês, filho de Patrick Kluivert, ficará na Alemanha por uma temporada...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 17:31
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Sensação da última Liga dos Campeões, quando foi eliminado somente na semifinal pelo Paris Saint-Germain, após deixar pelo caminho times como Tottenham e Atlético de Madrid, o RB Leipzig se reforçou para a temporada 2020/21. O clube alemão acertou com o atacante holandês Justin Kluivert. Kluivert, de 21 anos, chega emprestado da Roma. No clube italiano, o jovem atleta não rendeu tudo aquilo que se esperava. Depois de um ótimo início no Ajax, clube que o revelou, o holandês chegou à capital da Itália no meio de 2018. De lá para cá, foram 68 jogos e apenas nove gols marcados.
O jogador é filho de Patrick Kluivert, um dos maiores atacantes da história holandesa e que defendeu também o Ajax, além de Barcelona e a seleção do país.

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