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futebol

RB Bragantino x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Após 16 dias de folga, o Galo faz seu primeiro jogo em 2021 e busca ficar mais perto do líder São Paulo, que foi goleado na última rodada pela equipe de Bragança Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 17:32

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 17:32

Crédito: Pedro Souza / Agência Galo / Atlético
Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de janeiro, às 20h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
O confronto será a chance do time mineiro encurtar a distância para o líder São Paulo, que está a sete pontos do Tricolor(56 a 49). E o Massa Bruta colaborou bastante para que as chances de título do Galo fossem mantidas ao golear o time de Fernando Diniz por 4 a 2, pela 28ª rodada.
O alvinegro não jogou, pois o duelo com o Santos foi adiado, já que o Peixe está envolvido na disputa pelas semifinais da Libertadores contra o Boca Juniors. Assim, o Galo está com um jogo a menos em relação a São Paulo e Internacional, que é o vice-líder no momento.
Jorge Sampaoli relacionou 23 jogadores e terá a volta do volante Jair, que se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda. A expectativa de ter Diego Tardelli, que está curado de um grave problema no tornozelo direito, pelo menos no banco de reservas, não se confirmou. Outra ausência é de Victor, se tratando de um problema lombar.
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE A Já no Massa Bruta, as baixas são maiores. Não jogam Aderlan e Arthur, suspensos pelo terceiro cartão amarelo; Luan Cândido e Weverson, ambos com Covid-19 e Lucas Evangelista, que está lesionado. A luta da equipe de Bragança contra o rebaixamento segue firme e o clube paulista tem uma meta: 46 pontos para se manter na Série A. Atualmente está com 34, na 13ª posição, seis a mais do que o Bahia, o 17º e primeiro time na zona do rebaixamento. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​RB BRAGANTINO X ATLÉTICO-MGData e horário: 11/01/2021, às 20h​Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira-RN (RN)Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha Mattos (BA) e Jean Márcio dos Santos (RN)Onde assistir: Premiere, SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE!, Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91,7
RB BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)
Cleiton, Weverton, Ligger, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Helinho, Ytalo e Cuello.
Desfalques: Aderlan(suspenso) e Arthur(suspenso), Luan Cândido e Weverson(Covid-19) e Lucas Evangelista(lesionado)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas. Desfalques:.Victor(lesionado), Diego Tardelli(em recuperação física)

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