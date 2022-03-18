  • Rayo Vallecano x Atlético de Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga
Os Colchoneros vão em busca de uma vitória fora de casa para ficar cada vez mais perto de assegurar a vaga na Champions League
LanceNet

18 mar 2022 às 12:57

Publicado em 18 de Março de 2022 às 12:57

Neste sábado, o Atlético de Madrid visita o Rayo Vallecano pela 29ª rodada da La Liga. Os Colchoneros buscam uma vitória para seguir no G4 do campeonato, enquanto a equipe da casa vai atrás de um triunfo para avançar na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. O confronto, no Campo de Vallecas, está marcado para às 17h.ATLÉTICO DESFALCADOEmbalada com a classificação às quartas de final da Champions League, a equipe comandada por Diego Simeone terá desfalques importantes para o confronto. O treinador não vai poder contar com Wass, Matheus Cunha, Vrsaljko, Lemar e Carrasco. Dessa forma, Luis Suárez pode ganhar oportunidade pelo Atlético de Madrid neste sábado.
TABELAO Rayo Vallecano é o 13º colocado com 32 pontos. Sendo assim, a equipe joga em casa por uma vitória para avançar na tabela e se afastar mais ainda da zona de rebaixamento. Enquanto o Atlético de Madrid, em 4º lugar com 51 pontos, busca uma vitória para se manter dentro do G4, a fim de uma vaga na Champions League.FICHA TÉCNICARayo Vallecano x Atlético de Madrid
Data e horário: 10/03/2022, às 17h.Local: Campo de Vallecas, em Madrid (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
RAYO VALLECANO (Técnico: Andoni Iraola)Luca Zidane; Balliu, Mario Suárez, Catena e Fran García; Comesaña, Valentin e Trejo; Bebé, Guardiola e Álvaro Garcia.
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Renan Lodi, Giménez, Savic e Hermoso; De Paul, Koke, Griezmann e Llorente; João Félix e Suárez.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

