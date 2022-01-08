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Rayo Vallecano renova com Falcao García até junho de 2023

Com 35 anos, colombiano entrou em acordo com o clube para atuar por mais uma temporada no campeonato espanhol
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 11:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:14

Falcao García entrou em acordo com o Rayo Vallecano e prorrogou seu vínculo até junho de 2023. O colombiano chegou ao clube em setembro de 2021 e vem mostrando que ainda tem futebol para atuar na equipe comandada por Andoni Iraola.> Gareth Bale pode se aposentar no final da temporada
Próximo de completar 36 anos, Falcao García espera ajudar a Seleção Colombiana a garantir uma classificação à Copa do Mundo. A Colômbia ocupa a quarta colocação das Eliminatórias - a última do grupo de classificação direta ao Mundial.
Na atual temporada, o colombiano atuou em 11 partidas e marcou cinco gols com a camisa do Rayo Vallecano. O clube faz um bom campeonato espanhol e ocupa a sexta colocação da tabela, com 30 pontos.
Crédito: FalcaoGarcíaédoRayoVallecanopormaisumatemporada(Foto:Twitter/FalcaoGarcía

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