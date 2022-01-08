Rayo Vallecano renova com Falcao García até junho de 2023

Falcao García entrou em acordo com o Rayo Vallecano e prorrogou seu vínculo até junho de 2023. O colombiano chegou ao clube em setembro de 2021 e vem mostrando que ainda tem futebol para atuar na equipe comandada por Andoni Iraola.> Gareth Bale pode se aposentar no final da temporada

Próximo de completar 36 anos, Falcao García espera ajudar a Seleção Colombiana a garantir uma classificação à Copa do Mundo. A Colômbia ocupa a quarta colocação das Eliminatórias - a última do grupo de classificação direta ao Mundial.

Na atual temporada, o colombiano atuou em 11 partidas e marcou cinco gols com a camisa do Rayo Vallecano. O clube faz um bom campeonato espanhol e ocupa a sexta colocação da tabela, com 30 pontos.