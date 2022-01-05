  • Rayo Majadahonda x Atlético de Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei
Rayo Majadahonda x Atlético de Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

LanceNet

05 jan 2022 às 15:19

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid faz temporada inconstante na Europa. Na La Liga, o time é o quarto, com 32 pontos, 14 a menos que o líder Real Madrid. Contudo, o desafio da equipe nesta quinta-feira é pela Copa do Rei, contra o Rayo Majadahonda, no Wanda Metropolitano, às 17h30 (horário de Brasília).
+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe CoutinhoDos últimos seis jogos na temporada, os colchoneros perderam quatro. Para o duelo desta quinta-feira, Diego Simeone não conta com Antoine Griezmann, Hector Herrera, João Felix, Koke, Marcos Llorente e Stefan Savic, que defendem suas respectivas seleções. O treinador falou sobre o desempenho da equipe em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.
+ Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal
- Outro dia nosso trabalho foi muito bom e esperemos que a linha ascendente seja alcançada. Para continuar a competir bem, na Taça também porque nos últimos anos não cumprimos o que a competição nos pediu. Vamos torcer para que nesta temporada possamos aprender com os erros e enfrentá-los com mais contundência, estabilidade e equilíbrio do jogo - disse Simeone.
FICHA TÉCNICA:Rayo Majadahonda x Atlético de Madrid
Data e horário: 6/1/2022, às 17h30 (de Brasília)Local: Wanda MetropolitanoOnde assistir: FOX Sports
Rayo Majadahonda provável escalação:Fernandez; I Lopez, Bernal, Casado, Osei; M Garcia, Tassembedo; J Gomez, Susaeta, Albiach; Sanchez
Atletico de Madrid provável escalação:Lecomte; Vrsaljko, Felipe, Hermoso, Lodi; Serrano, Martin, Kondogbia; Cunha, Correa, Carrasco
Crédito: AtléticodeMadridencaraoRayoVallecano(Foto:JOSEJORDAN/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

