Rayo Majadahonda x Atlético de Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid faz temporada inconstante na Europa. Na La Liga, o time é o quarto, com 32 pontos, 14 a menos que o líder Real Madrid. Contudo, o desafio da equipe nesta quinta-feira é pela Copa do Rei, contra o Rayo Majadahonda, no Wanda Metropolitano, às 17h30 (horário de Brasília).
Dos últimos seis jogos na temporada, os colchoneros perderam quatro. Para o duelo desta quinta-feira, Diego Simeone não conta com Antoine Griezmann, Hector Herrera, João Felix, Koke, Marcos Llorente e Stefan Savic, que defendem suas respectivas seleções. O treinador falou sobre o desempenho da equipe em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.
- Outro dia nosso trabalho foi muito bom e esperemos que a linha ascendente seja alcançada. Para continuar a competir bem, na Taça também porque nos últimos anos não cumprimos o que a competição nos pediu. Vamos torcer para que nesta temporada possamos aprender com os erros e enfrentá-los com mais contundência, estabilidade e equilíbrio do jogo - disse Simeone.
FICHA TÉCNICA:Rayo Majadahonda x Atlético de Madrid
Data e horário: 6/1/2022, às 17h30 (de Brasília)Local: Wanda MetropolitanoOnde assistir: FOX Sports
Rayo Majadahonda provável escalação:Fernandez; I Lopez, Bernal, Casado, Osei; M Garcia, Tassembedo; J Gomez, Susaeta, Albiach; Sanchez
Atletico de Madrid provável escalação:Lecomte; Vrsaljko, Felipe, Hermoso, Lodi; Serrano, Martin, Kondogbia; Cunha, Correa, Carrasco