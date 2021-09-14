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  • Raul Vidal afirma-se como goleador máximo na Costa Rica: 'É um momento que estou aproveitando'
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Raul Vidal afirma-se como goleador máximo na Costa Rica: 'É um momento que estou aproveitando'

Atacante mexicano é o artilheiro da liga de acesso na Costa Rica, com 6 gols marcados em 6 jogos; atleta esteve na seleção da rodada em 5 dos 6 jogos
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LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 18:47

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 18:47

Crédito: Divulgação/Clube
A Liga de Acesso na Costa Rica segue a todo vapor na atual temporada. Com 11 gols marcados no torneio, o Municipal Gabarito ocupa a 5ª colocação - uma posição abaixo da qualificação ao acesso - com 10 pontos ganhos até aqui em 6 jogos disputados; com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas no torneio nacional.O mexicano Raul Vidal, artilheiro da equipe no campeonato com 6 gols marcados em 6 jogos - média de 1 gol por partida -, surge como uma das grandes promessas no futebol costarriquenho. Com passagens pela base em grandes clubes do futebol mexicano como Cruz Azul e Necaxa, o atacante avaliou o ótimo momento no torneio e falou sobre o trabalho no dia a dia para conquistar tais êxitos individuais.
- O avaliou como bom. É um momento que estou aproveitando. Estou numa sequência goleadora da qual tenho que aproveitar e trabalhar duas vezes para que a sequência seja longa. A base do sucesso é o trabalho, durante a semana procuro fazer um trabalhos de finalização, para ser cada vez melhor - disse o jogador, traduzido pela assessoria.
O Campeonato de pontos corridos é formado por 18 rodadas, em duas etapas: "Apertura y Clausura". O atacante mexicano chegou na equipe no fim do último torneio, 19/20, no qual o Municipal Gabarito lutou pelo acesso, mas acabou não conquistando. No entanto, o desempenho individual do atleta também chamou a atenção com 4 gols em 4 jogos. Destaque da equipe, Raul Vidal tem 10 jogos oficiais pelo Municipal Gabarito com 10 gols anotados. O atleta projetou o restante da competição e diz em continuação do trabalho para o time conquistar este objetivo.
- A equipe está chegando e caminhando para cima! Estamos trabalhando muito bem durante a semana e o resultado tem se refletido em cada partida - finalizou o jogador, em tradução da assessoria de imprensa.

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