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futebol

Raul Prata acredita em Vitória mais confiante no returno da Série B

Leão quebrou a seca de vitórias no torneio nacional e agora quer embalar na luta contra a queda...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 19:50

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 19:50

Crédito: Reprodução: twitter CRB
O ambiente no Vitória está mais leve. Após seis partidas sem vencer, o Leão quebrou a seca diante do Guarani e ganhou confiança para sair do Z-4.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, o volante Raul Prata explicou que o time vai pensar jogo a jogo para tentar sair do fundo do poço.
‘Nós estamos pensando jogo a jogo. Lógico que fizemos um primeiro turno muito ruim e agora iniciamos segundo turno já com uma vitória importante. Contra um adversário que vem bem no campeonato, então essa vitória nos dá nos dá um ânimo para começar esse segundo turno e fazer diferente do que a gente fez no primeiro. Pensar jogo a jogo. Um campeonato de pontos corridos, como é o Brasileiro, acho que cada jogo é muito importante. Começamos com três pontos dentro de casa que nos ajuda e nos dá uma confiança para começar esse segundo turno bem’, afirmou em coletiva.
Calendário
Na próxima rodada, o Vitória mede forças contra o Náutico e tenta somar pontos para escapar da zona da degola. O Leão está com 19 pontos na 18ª colocação.

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