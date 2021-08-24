Raul Prata acredita em Vitória mais confiante no returno da Série B

‘Nós estamos pensando jogo a jogo. Lógico que fizemos um primeiro turno muito ruim e agora iniciamos segundo turno já com uma vitória importante. Contra um adversário que vem bem no campeonato, então essa vitória nos dá nos dá um ânimo para começar esse segundo turno e fazer diferente do que a gente fez no primeiro. Pensar jogo a jogo. Um campeonato de pontos corridos, como é o Brasileiro, acho que cada jogo é muito importante. Começamos com três pontos dentro de casa que nos ajuda e nos dá uma confiança para começar esse segundo turno bem’, afirmou em coletiva.