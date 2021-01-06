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futebol

Raúl Jiménez retorna aos trabalhos físicos visando voltar aos gramados

Atacante do Wolverhampton ainda tem um longo caminho de recuperação após sofrer fratura no crânio em choque de cabeça com David Luiz no final de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 10:32

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 10:32

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
O atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton, iniciou seus primeiros trabalhos físicos desde que sofreu uma grave fratura no crânio em um jogo contra o Arsenal pela Premier League. Apesar do progresso, o mexicano ainda está em um período de reabiitação e o clube ressaltou que ainda há um caminho a ser percorrido pelo artilheiro antes do retorno aos gramados.No final de 2020, algumas semanas após sua cirurgia, Jiménez apareceu nas arquibancadas para assistir o empate por um a um de sua equipe contra o Tottenham. O atacante também retornou ao Centro de Treinamentos para se reencontrar com os colegas e funcionários. Na ocasião, o técnico Nuno Espírito Santo afirmou ter sido um momento feliz e que o atleta tem desejo de retornar.
> Veja a tabela da Premier League
Os Wolves não definiram um prazo exato para o retorno do mexicano, mas a expectativa é de que o regresso só aconteça na próxima temporada. No duelo contra o Arsenal, Jiménez se chocou com o zagueiro David Luiz ainda no início da primeira etapa e teve que ser substituído e levado ao hospital.

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