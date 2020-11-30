Raúl Jiménez passa por cirurgia e descansa após choque com David Luiz

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP

O Wolverhampton publicou uma nota e afirmou que o atacante Raúl Jiménez está bem após ter sofrido uma fratura no crânio em dividida com o zagueiro David Luiz, do Arsenal. O mexicano caiu em campo desacordado e foi retirado de maca dos gramados com apenas 15 minutos do primeiro tempo.

- Raúl está confortável após ser operado na última noite. Ele já encontrou sua companheira, Daniela, e está descansando. Ele ficará de observação pelos próximos dias enquanto se recupera.