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Raúl Jiménez passa por cirurgia e descansa após choque com David Luiz

Atacante mexicano foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo no duelo entre Wolverhampton e Arsenal com uma fratura no crânio. Jogador teve que sair de maca...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 09:19

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 09:19
Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
O Wolverhampton publicou uma nota e afirmou que o atacante Raúl Jiménez está bem após ter sofrido uma fratura no crânio em dividida com o zagueiro David Luiz, do Arsenal. O mexicano caiu em campo desacordado e foi retirado de maca dos gramados com apenas 15 minutos do primeiro tempo.
- Raúl está confortável após ser operado na última noite. Ele já encontrou sua companheira, Daniela, e está descansando. Ele ficará de observação pelos próximos dias enquanto se recupera.
O centroavante não tem previsão para voltar aos jogos com a camisa do Wolverhampton, apesar de sua importância inquestionável. Antes do duelo contra os Gunners, o camisa nove tinha participado de nove partidas com a camisa do time inglês e marcado quatro gols na atual temporada.

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