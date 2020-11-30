Raúl Jiménez passa por cirurgia e descansa após choque com David Luiz

O Wolverhampton publicou uma nota e afirmou que o atacante Raúl Jiménez está bem após ter sofrido uma fratura no crânio em dividida com o zagueiro David Luiz, do Arsenal. O mexicano caiu em campo desacordado e foi retirado de maca dos gramados com apenas 15 minutos do primeiro tempo.
- Raúl está confortável após ser operado na última noite. Ele já encontrou sua companheira, Daniela, e está descansando. Ele ficará de observação pelos próximos dias enquanto se recupera.
O centroavante não tem previsão para voltar aos jogos com a camisa do Wolverhampton, apesar de sua importância inquestionável. Antes do duelo contra os Gunners, o camisa nove tinha participado de nove partidas com a camisa do time inglês e marcado quatro gols na atual temporada.