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futebol

Raúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulações

Atacante do Wolverhampton já foi cogitado no Manchester United e Juventus e diz esperar fazer bom trabalho no time atual para que uma possível mudança possa acontecer...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 14:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 14:29
Crédito: Divulgação
O atacante Raúl Jiménez está satisfeito por ver seu nome especulado em grandes times da Europa durante uma boa temporada que faz com a camisa do Wolverhampton. O mexicano é alvo de interesse de Manchester United e Juventus, mas tem um preço avaliado em 90 milhões de libras (R$ 609 milhões). Em entrevista ao “Telemundo”, o atleta de 29 anos comentou seu futuro.
- Eu estou muito feliz no Wolves. Estou no lugar que desde o primeiro momento tivemos uma conexão incrível. Todo dia uma equipe aparece, uma oferta aparece, eu não sei de quantos milhões. É bom saber que falam de você, mas o que tenho que fazer para que isso aconteça (transferência) é continuar fazendo meu trabalho com o Wolves.
Na atual temporada, sob comando de Nuno Espírito Santo, Raúl Jiménez tem sido um dos principais atacantes da Premier League. Ao todo, são 47 jogos, 24 gols e 10 assistências, o que coloca o mexicano no radar de grandes equipes. Na Inglaterra, o Wolverhampton luta para buscar uma vaga na próxima Liga dos Campeões. E MAIS:Arsenal monitora a situação de Memphis Depay, do LyonEvra: 'Se o Manchester United está nessa posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes'Carlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival EvertonArsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogia E MAIS:

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