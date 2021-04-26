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  • Raul Gustavo dedica primeiro gol pelo Corinthians para irmã falecida: 'Perda foi muito forte para mim'
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Raul Gustavo dedica primeiro gol pelo Corinthians para irmã falecida: 'Perda foi muito forte para mim'

Jovem perdeu sua irmã, Fabíola, em um acidente de carro no ano passado, quando ainda estava emprestado para a Inter de Limeira. Zagueiro usa camiseta para homenageá-la...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 23:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 23:40
A vitória do Corinthians sobre o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, trouxe várias histórias na noite deste domingo. Uma das mais emocionantes foi a de Raul Gustavo, que marcou seu primeiro gol pelo clube e dedicou o feito para sua irmã, que morreu em um acidente de carro no ano passado. O jovem se emocionou e prestou uma homenagem a quem prometeu esse momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em entrevista para a TV oficial do clube, o zagueiro contou o quanto foi duro lidar com a perda de sua irmão, Fabíola, em 2020, quando ele ainda defendia a Inter de Limeira, por empréstimo. Segundo o garoto de 21 anos, há algum tempo ele tem tentado homenageá-la e vem utilizando uma camiseta por baixo do uniforme do Timão, a qual ele mostrou quando balançou a rede do Peixe.
Raul, inclusive, revelou que quase parou de jogar futebol por conta da dor que sentiu ao perder uma pessoa tão próxima, mas encontrou na família e no trabalho as razões para continuar crescendo e homenageando sua irmã.
- Primeiramente agradecer a Deus, porque já estava tentando esse gol, prometendo para ela há muito tempo. Esse gol foi muito importante, porque a perda da minha irmã foi muito forte para mim, pensei até em parar também, se não fosse a força da minha família, se não fosse eu pensar muito nela, para mostrar para todos o porquê de eu estar aqui, isso não tem preço e foi o que me fortaleceu. Agora vou aproveitar bastante essa felicidade que eu estou dentro do meu coração, dedicar esse gol pra ela e que venha muito mais.Além de marcar o gol que abriu o placar neste domingo, Raul teve uma atuação que beirou a perfeição, dominando o setor defensivo, o que abre espaço para brigar por uma vaga no time titular de Vagner Mancini. Também para a TV oficial do Corinthians, ele elogiou a equipe e agradeceu ao treinador.
- Toda a equipe está de parabéns. Muito feliz de estar fazendo meu primeiro gol pelo profissional, amadurecendo, a equipe está me acolhendo muito bem e o treinador está me dando muita oportunidade - concluiu o zagueiro.

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