Raúl é especulado como futuro treinador do Frankfurt

O nome de Raúl, ex-atacante e atual técnico do Real Madrid Castilla, é especulado no Frankfurt. Segundo o portal "Goal", o clube alemão já iniciou uma conversa com os representantes do espanhol. O novo comandante substituiria Adi Hutter, que está negociado com o Borussia Monchengladbach.No entanto, as negociações deram uma pausa, mas devem seguir a todo vapor na segunda quinzena deste mês de maio. Tanto o Frankfurt quanto Raúl possuem partidas importantes e decisivas nesta reta final de temporada e estão focados em seus trabalhos e objetivos.
A expectativa é de que o espanhol possa seguir dando continuidade no atual projeto do conjunto alemão que se baseia na descoberta de talentos desconhecidos e com o trabalho da base. No entanto, o comandante também é especulado no Real Madrid como possível sucessor de Zidane.