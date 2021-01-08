Raul comemora gol, atuação e vitória do Red Bull Bragantino: ‘Noite feliz’

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Um dos destaques do Red Bull Bragantino na campanha do Campeonato Brasileiro, Raul confirmou o status ao fazer um grande jogo contra o líder São Paulo, na vitória por 4 a 2 na última quarta-feira. Autor de um dos gols e uma assistência da equipe no triunfo, o volante falou sobre a atuação dos comandados de Maurício Barbieri.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- Feliz demais pela minha atuação, sim, mas também de toda a equipe. Enfrentamos uma equipe muito forte, que não à toa é líder da competição, e fizemos um jogo perfeito, com o que foi proposto para nós pela comissão ... Realmente uma noite muito feliz da nossa parte - disse Raul, que completou:

- Me sinto muito bem, o professor me dá muita confiança para jogar da forma que eu gosto, que é chegando também, podendo contribuir para a equipe com gols, passe pra gols. Me vejo muito bem hoje.Apesar da vitória e da grande atuação contra o líder, Raul pede pés no chão para o elenco do Bragantino. Segundo o jogador, o principal objetivo do clube segue sendo a permanência na primeira divisão. Ele, no entanto, projeta mais conquistas se o elenco mantiver o que foi mostrado na quarta.

- Acho que nosso objetivo continua sendo o mesmo do início da competição, que é estar cada vez mais longe da zona de rebaixamento, garantir a permanência primeiro. Mas nossa equipe é qualificada e a gente pode sonhar, sim, com coisas maiores se mantivermos esse nível de atuação.