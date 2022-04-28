Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ratão festeja acesso na França e já projeta duelo com Neymar e Messi: ‘Céu é o limite’
futebol

Ratão festeja acesso na França e já projeta duelo com Neymar e Messi: ‘Céu é o limite’

Atacante tem bons números com o Toulouse e irá jogar contra o PSG na próxima temporada...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 11:59
Na última segunda-feira, após vencer o Niort por 2 a 0, o Toulouse chegou aos 76 pontos e, na liderança da Ligue 2, sacramentou o acesso à primeira divisão da França. Peça importante na ótima campanha dos “violetas”, o atacante brasileiro Rafael Ratão comemorou a vaga na Ligue 1 já em sua primeira temporada com o clube francês.- É uma sensação incrível colocar o Toulouse de volta à Ligue 1 depois de dois anos. Na minha chegada, em menos de um ano, já conquistei esse objetivo. Para mim, individualmente, também é algo maravilhoso para minha carreira. Feliz demais por ajudar o time assim já no meu primeiro ano - disse Ratão, que já projetou o duelo contra as grandes equipes da França e, principalmente, seus grandes jogadores:
- Um sonho realizado. Agora é viver o sonho de jogar contra jogadores do nível de Neymar, Messi, Marquinhos… Às vezes a gente nem acredita que isso está acontecendo, estava na Eslováquia esses dias, agora posso jogar contra esses jogadores. Por isso eu falo: quem tem fé, corre atrás, vai, persiste, porque o céu é o limite se você batalhar. Eu sou prova disso. Muitos sabem da minha história, não foi fácil, e hoje vou jogar a Ligue 1. Isso é maravilhoso.
Com 26 jogos realizados e 11 gols marcados na campanha do acesso do Toulouse, Ratão foi contratado no meio desta temporada após passar três anos na Eslováquia, atuando pelo Slovan Bratislava, onde foi tricampeão nacional. O brasileiro admite, porém, que não esperava triunfar tão rápido na França.
- Feliz demais pelos 11 gols que marquei, com certeza sei que ajudou a minha equipe a alcançar esse objetivo de acesso. A minha adaptação aqui foi muito rápida, desde que cheguei fui recebido de forma maravilhosa, a torcida me recebeu muito bem, o clube, funcionários, companheiros… Isso foi muito importante para que eu chegasse nesse número. Quero terminar a temporada ainda melhor. Mas acho que a forma com que todos me trataram foi crucial.
Crédito: RafaelRatãoéumdosdestaquesdoToulousenatemporada(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados