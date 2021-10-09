Rashford recebe título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Manchester

Confira o momento em que Marcus Rashford, astro do Manchester United, foi coroado com o título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Manchester. O Estádio Old Trafford foi o palco da cerimônia, que contou com a presença de Sir Alex Ferguson.
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