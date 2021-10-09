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futebol

Rashford recebe título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Manchester

Atacante do Manchester United e da Seleção Inglesa recebeu título na Universidade de Manchester em cerimônia...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 19:32

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 19:32

Confira o momento em que Marcus Rashford, astro do Manchester United, foi coroado com o título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Manchester. O Estádio Old Trafford foi o palco da cerimônia, que contou com a presença de Sir Alex Ferguson.

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