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Rashford recebe condecoração britânica por ação no combate à fome

Atacante do Manchester United foi condecorado pela Rainha Elizabeth II pelos serviços prestados durante a pandemia da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 20:19

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 20:19

Crédito: Rashford em ação pelo Manchester United (OLI SCARFF / AFP
Nesta sexta-feira, o inglês Marcus Rashford foi condecorado pela Rainha Elizabeth II com a medalha da Ordem do Império Britânico, devido aos seus serviços na luta contra a pobreza e a fome de crianças vulneráveis. Nas redes sociais, o atacante, de 22 anos, celebrou a notícia e destacou a importância do combate à miséria.
- Como um jovem negro de Wythenshawe (arredores de Manchester), nunca esperei me tornar um membro da Ordem do Império Britânico (MBE), especialmente aos 22 anos. Este é um momento especial para mim e minha família, especialmente minha mãe. A luta para proteger nossas crianças mais vulneráveis está longe de acabar. A campanha liderada por Rashford pressionou o governo do primeiro-ministro Boris Johnson a estender durante o verão um programa que fornece refeições gratuitas a crianças carentes. Este projeto surgiu durante a quarentena causada pela pandemia do coronavírus, quando as escolas foram fechadas e as crianças deixaram de receber as refeições diárias.

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