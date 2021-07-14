  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rashford passará por cirurgia no ombro e perderá início de temporada no Manchester United
Jogador convive com o problema desde novembro do ano passador e ficará afastado dos gramados até outubro. Na Eurocopa, Rashford jogou sob o efeito de analgésicos...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:29

LanceNet

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
O Manchester United terá uma baixa para o início da temporada 2021/22. Um dos principais nomes do clube, o atacante Marcus Rashford passará por uma cirurgia no ombro no final do mês e ficará indisponível para Ole Gunnar Solskjaer até outubro.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22De acordo com o jornal "Telegraph", o camisa 10 dos Diabos Vermelhos convive com a lesão desde novembro do ano passado, mas decidiu seguir atuando por conta do calendário apertado. Ao final da temporada, o atleta foi convocado para a Eurocopa com a seleção inglesa e jogou sob efeitos de analgésicos.
- O desejo de Marcus (Rashford) de corrigir o ombro era forte no final da temporada. Mas na esperança de desempenhar um papel maior pela Inglaterra neste verão e tendo imenso orgulho em representar seu país, ele embarcou para a Eurocopa com o apoio dos médicos da seleção - disse uma fonte ligada ao jogador em entrevista ao "Telegraph".
No último domingo, Rashford foi vice-campeão da Eurocopa com a Inglaterra após derrota para a Itália na decisão por pênaltis. O camisa 11 foi um dos que errou sua cobrança, junto com Saka e Sancho. O último, inclusive, será seu companheiro no Manchester United nesta temporada. Nas redes sociais, os jogadores foram alvo de racismo.

