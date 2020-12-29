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Rashford marca nos acréscimos, e Manchester United bate o Wolverhampton no Inglês

Em jogo equilibrado no Old Trafford, camisa 10 marca gol da vitória nos minutos finais e Manchester United chega à vice-liderança do Campeonato Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 19:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 19:00

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
No apagar das luzes. O Manchester United recebeu o Wolverhampton na despedida do Campeonato Inglês em 2020 e com gol de Rashford nos acréscimos os Diabos Vermelhos venceram por 1 a 0. Com o resultado, o time de Solskjaer chega à vice-liderança da competição.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOAs duas equipes tiveram chances de marcar na etapa inicial, mas ambas foram para o intervalo com o placar zerado. Pelo lado dos Diabos Vermelhos, o meia Bruno Fernandes recebeu grande cruzamento de Greenwood, mas o goleiro Rui Patrício evitou o gol. Os Lobos assustaram com Saïss, que parou em De Gea.
NÃO VALEUNo segundo tempo, o Manchester United chegou a balançar as redes com o uruguaio Edinson Cavani aos 24 minutos. Bailly escorou para o camisa 7, mas atacante estava em posição irregular antes de mandar para o fundo das redes do Wolverhampton.
NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate já parecia definitivo, o Manchester United fez o gol da vitória nos acréscimos. Bruno Fernandes lançou linda bola para Rashford, que dominou, encarou a marcação e bateu de canhota. A bola desviou em Saïss e enganou o goleiro Rui Patrício.
+ Veja as joias que apareceram no futebol europeu em 2020 e têm futuro promissor
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, que acontece já no dia 1º de janeiro de 2021, o Manchester United encara o Aston Villa, mais uma vez em casa. O jogo acontece às 17h (de Brasília), no Old Trafford. O Wolverhampton, por sua vez, encara o Brighton no sábado (2), fora de casa, às 14h30 (de Brasília).

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