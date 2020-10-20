Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rashford faz golaço no final e Manchester United vence o Paris Saint-Germain fora de casa
Rashford faz golaço no final e Manchester United vence o Paris Saint-Germain fora de casa

Red Devils estrearam na Liga dos Campeões 20/21 com um triunfo na França.
Time francês fez uma partida abaixo e precisou de gol contra para marcar...
LanceNet

20 out 2020 às 17:55

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:55

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Manchester United venceu o Paris Saint-Germain, na França, por 2 a 1. Bruno Fernandes e Rashford marcaram para os Red Devils, enquanto o time francês contou com um gol contra de Martial para balançar as redes.CHAMA O VARBruno Fernandes quase desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. Após pênalti sofrido por Martial, o português cobrou, mas Navas defendeu. Mas, para a sorte do camisa 18 do Manchester United, o VAR chamou porque o costarriquenho se adiantou. Novamente na bola, o meio-campista guardou.
POUCO CRIATIVOO Paris Saint-Germain criou muito pouco. Em grande fase na Ligue 1, os franceses não tiveram grandes oportunidades de marcar e contaram com um gol contra de Martial para abrir o placar.
O CAMISA 10Com muita moral no Manchester United, Marcus Rashford mostrou porque ele tem a confiança da torcida e da diretoria. No final, o inglês chamou a responsabilidade, driblou o marcador e marcou um lindo gol, que garantiu a vitória para os ingleses.
ESTREIA BOAApesar de ter saído de campo no segundo tempo, Alex Telles fez sua estreia com a camisa do Manchester United e foi bem enquanto esteve em campo. O brasileiro também contou com as presenças de outros compatriotas em campo: Fred e Neymar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados