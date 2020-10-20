Rashford faz golaço no final e Manchester United vence o Paris Saint-Germain fora de casa

Na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Manchester United venceu o Paris Saint-Germain, na França, por 2 a 1. Bruno Fernandes e Rashford marcaram para os Red Devils, enquanto o time francês contou com um gol contra de Martial para balançar as redes.CHAMA O VARBruno Fernandes quase desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. Após pênalti sofrido por Martial, o português cobrou, mas Navas defendeu. Mas, para a sorte do camisa 18 do Manchester United, o VAR chamou porque o costarriquenho se adiantou. Novamente na bola, o meio-campista guardou.
POUCO CRIATIVOO Paris Saint-Germain criou muito pouco. Em grande fase na Ligue 1, os franceses não tiveram grandes oportunidades de marcar e contaram com um gol contra de Martial para abrir o placar.
O CAMISA 10Com muita moral no Manchester United, Marcus Rashford mostrou porque ele tem a confiança da torcida e da diretoria. No final, o inglês chamou a responsabilidade, driblou o marcador e marcou um lindo gol, que garantiu a vitória para os ingleses.
ESTREIA BOAApesar de ter saído de campo no segundo tempo, Alex Telles fez sua estreia com a camisa do Manchester United e foi bem enquanto esteve em campo. O brasileiro também contou com as presenças de outros compatriotas em campo: Fred e Neymar.