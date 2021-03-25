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futebol

Rashford desfalca seleção inglesa nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Atacante tem problema no pé sofrido no duelo entre Manchester United e Leicester e não enfrenta San Marino, Albânia e Polônia neste mês...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:54
Crédito: Reprodução/Twitter
O atacante Marcus Rashford foi cortado da seleção inglesa por conta de uma lesão no pé sofrida na derrota do Manchester United para o Leicester pela Copa da Inglaterra. Com isso, o jovem desfalca o time de Gareth Southgate nos confrontos contra San Marino, Albânia e Polônia pelas Eliminatórias da Europa pela Copa do Mundo.Nesta quinta-feira, a Inglaterra estreia na competição e também não conta com Bukayo Saka e Kyle Walker para este primeiro duelo. Harry Kane pode ser que fique no banco por conta da preocupação do técnico com a carga de jogos do camisa nove. No entanto, esses três seguem integrados e são esperados para a partida do próximo domingo.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
Com isso, Calvert-Lewin deve ganhar chance na equipe titular, enquanto Jude Bellingham e Ollie Watkins lutam por mais uma vaga no sistema ofensivo. Já a lateral direita terá disputa entre Reece James e Trippier, mas com vantagem para o jogador do Chelsea. Southgate não anunciou nenhuma reposição para Rashford.
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