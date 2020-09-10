Rashford afirma que elenco do United tem que focar em evolução no ano

Marcus Rashford, atacante do Manchester United, diz que uma das principais motivações dos Red Devils para conquistarem o título Inglês nesta temporada é destronar o Liverpool. EM entrevista à agência “PA News”, o camisa 10 também lembrou que o Manchester City, outro grande rival de seu clube, também é motivo para melhorar a posição na tabela em relação a última campanha.

- Acho que isso é natural para qualquer um que joga no clube ou para qualquer um que seja de Manchester. Temos que usar tudo isso como motivação para continuar melhorando como equipe. Às vezes você se pega olhando para os outros, mas jogamos nosso melhor e melhoramos mais quando nos concentramos em nós mesmos como indivíduos e como time.O Manchester United terminou o último Campeonato Inglês em 3º lugar, mas 15 pontos atrás do Manchester City, vice-campeão, e 33 pontos atrás do Liverpool, vencedor da Premier League. Os Red Devils já firmaram acordo com Donny van de Beek e buscam peças para outros setores com o objetivo de montar um plantel mais forte.