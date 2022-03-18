Raphinha testa positivo para Covid, desfalca time do Leeds e deverá ser cortado da Seleção Brasileira

O atacante Raphinha testou positivo para Covid-19. O Leeds United divulgou o resultado do teste nesta quinta, e o jogador já desfalca o time contra o Wolverhampton Com isso, o atleta também deve ser cortado das duas partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias, contra o Chile, dia 24, próxima quinta, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 29.Raphinha foi convocado no último dia 11 as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A apresentação dos convocados está programada para a próxima segunda.