Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Raphinha testa positivo para Covid, desfalca time do Leeds e deverá ser cortado da Seleção Brasileira
futebol

Raphinha testa positivo para Covid, desfalca time do Leeds e deverá ser cortado da Seleção Brasileira

Jogador já não disputa partida contra o Wolves pela Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 18:19

Publicado em 18 de Março de 2022 às 18:19

O atacante Raphinha testou positivo para Covid-19. O Leeds United divulgou o resultado do teste nesta quinta, e o jogador já desfalca o time contra o Wolverhampton Com isso, o atleta também deve ser cortado das duas partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias, contra o Chile, dia 24, próxima quinta, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 29.Raphinha foi convocado no último dia 11 as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A apresentação dos convocados está programada para a próxima segunda.
+Veja quais são os 20 jogadores mais valiosos de Real Madrid e Barcelona
A CBF aguardará pela contraprova. Em casos recentes, a entidade do futebol adotou protocolo de isolamento mínimo de sete a 10 dias, dependendo se exame no período caso o paciente esteja assintomático. Caso confirme o corte, um novo jogador deve ser convocado apenas a partir deste sábado.
Crédito: AtacantedevedesfalcaroBrasilnapróximarodadadasEliminatórias(Foto:LeedsUnited/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados