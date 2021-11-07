Raphinha marca belo gol de falta e homenageia Marília Mendonça em empate do Leeds na Premier League

Crédito: Raphinha foi decisivo novamente no empate entre Leeds e Leicester (Ledds United/Divulgação

Raphinha nunca escondeu ser fã de Marília Mendonça e, assim como milhares de brasileiros ficou de luto com a morte da cantora e das outras quatro vítimas, que não sobreviveram à queda de um avião bimotor, na última sexta-feira, em Caratinga, no interior de Minas Gerais. Neste domingo, o meia-atacante fez questão de prestar homenagem em campo após marcar um belo gol de falta, no empate em 1 a 1 entre Leeds e Leicester, em casa, pela 11ª rodada da Premier League, levantou a camisa para exibir uma homenagem especial à rainha da sofrência.- Esses últimos dias foram bem tristes. Quando soube o que tinha acontecido, fiquei muito abalado. Não dava para acreditar. Não era tão próximo à Marília Mendonça, mas a admirava demais. Desde criança, eu e minha família sempre fomos bem ligados ao mundo da música e o que ela vinha fazendo, desde pequena, era algo especial. Era uma pessoa diferenciada e com um talento único. Revolucionou o segmento e era bastante querida por todos. Sempre com alto astral e irreverência. Também não posso deixar de citar que, além dela, outras pessoas perderam a vida nesse trágico acidente e eu desejo muita força e amor para o coração dos familiares e amigos, que aqui ficaram. Que Deus possa ajudar a superar essa dor de vocês - afirmou.

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Principal jogador do Leeds e um dos destaques de toda a Premier League, Raphinha, mais uma vez, foi o principal jogador do Leeds United. Em bela cobrança de falta, aos 26 minutos, ele abriu o placar para os donos da casa. Foi o quinto gol do atleta em dez jogos na Premier League, fato que o coloca como o maior goleador da equipe e o brasileiro com mais gols na competição nacional.

Além disso, Raphinha lidera uma série de outras estatísticas. Entre os jogadores do Leeds, no Campeonato Inglês, ninguém participou tanto de gols (5), deu mais passes decisivos (22), acertou mais dribles (28) e finalizou certo na direção do gol (12) do que o brasileiro.

- Sobre o gol, fico feliz por ajudar o time novamente. Infelizmente, não conseguimos a vitória, que era o nosso objetivo, mas temos que ressaltar que enfrentamos o Leicester, uma equipe muito forte e que vem demonstrando isso nos últimos anos - declarou.

Foco na SeleçãoCom a pausa por conta da Data Fifa, o Leeds só volta a campo no próximo dia 22, quando visitará o Tottenham, em jogo da 12ª rodada da Premier League.

Raphinha, agora, se juntará à delegação brasileira para defender o país em mais dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, contra Colômbia e Argentina, nos dias 11 e 16 de novembro, na Neo Química Arena e em San Juan, no interior da Argentina, respectivamente.