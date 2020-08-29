Raphinha comemora primeiro triunfo do Rennes no Francês

Contando com atuação de destaque do meia-atacante brasileiro Raphinha, o Rennes alcançou sua primeira vitória no Campeonato Francês ao bater o Montpelier, por 2 a 1, neste sábado (29), pela segunda rodada da competição nacional, em jogo que teve a presença de cinco mil torcedores nas arquibancadas do Roazhon Park pela primeira vez após o retorno do futebol no país europeu.
O camisa 7 participou diretamente do primeiro gol do duelo ao fazer linda jogada pela direita, que culminou no tento contra de Damien Le Tallec, aos 22 minutos do primeiro tempo. O brasileiro ainda acertou uma bola na trave pouco antes de Eduardo Carnavinga ampliar o placar para os donos da casa, aos 32 minutos do segundo tempo. Gaetan Laborde, nos acréscimos, descontou para os visitantes.
Com a vitória deste sábado e o empate na estreia diante do Lille, fora de casa, o Rennes chegou aos quatro pontos e assumiu, provisoriamente, a liderança da Ligue 1. A equipe volta a campo no dia 13 de setembro, domingo, quando visitará o Nimes.
Após a partida, Raphinha vibrou com o triunfo e aproveitou para falar sobre a sensação de ter o torcedor dentro do estádio novamente. “Primeiro de tudo, estamos todos muito felizes com a vitória e a boa atuação da equipe. Ainda é início de temporada e estamos longe do ideal, mas o time já imprimiu um ritmo forte desde o início e mereceu o resultado. É gratificante ajudar mais uma vez e ser importante para a vitória. Ainda tive uma boa chance de marcar, mas a bola bateu na trave. O que interessa é que seguimos bem e na parte de cima da tabela”, afirmou.
”Sobre a volta das torcidas ao estádio, é sempre muito bom porque o ambiente muda. O torcedor é parte fundamental do espetáculo e nos motiva ainda mais. Já tínhamos jogado assim na estreia e hoje tivemos a oportunidade de ter a nossa torcida presente pela primeira vez. Sabemos que são necessários muitos cuidados para que isso aconteça e a saúde está em primeiro lugar, mas, aos poucos, tudo se ajeita. Espero que, em breve, a pandemia esteja totalmente controlada e que todos nós possamos seguir nossas vidas de forma mais tranquila”, completou.
Iniciando sua segunda temporada pelo Rennes, Raphinha já disputou 32 jogos pelo time francês, marcou sete gols, deu quatro assistências e foi fundamental para a classificação inédita do Rubro-Negro para a fase de grupos da Champions League pela primeira vez na história do clube.