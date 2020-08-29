Raphinha comemora primeiro triunfo do Rennes no Francês

Crédito: Divulgação

Contando com atuação de destaque do meia-atacante brasileiro Raphinha, o Rennes alcançou sua primeira vitória no Campeonato Francês ao bater o Montpelier, por 2 a 1, neste sábado (29), pela segunda rodada da competição nacional, em jogo que teve a presença de cinco mil torcedores nas arquibancadas do Roazhon Park pela primeira vez após o retorno do futebol no país europeu.

O camisa 7 participou diretamente do primeiro gol do duelo ao fazer linda jogada pela direita, que culminou no tento contra de Damien Le Tallec, aos 22 minutos do primeiro tempo. O brasileiro ainda acertou uma bola na trave pouco antes de Eduardo Carnavinga ampliar o placar para os donos da casa, aos 32 minutos do segundo tempo. Gaetan Laborde, nos acréscimos, descontou para os visitantes.

Com a vitória deste sábado e o empate na estreia diante do Lille, fora de casa, o Rennes chegou aos quatro pontos e assumiu, provisoriamente, a liderança da Ligue 1. A equipe volta a campo no dia 13 de setembro, domingo, quando visitará o Nimes.

Após a partida, Raphinha vibrou com o triunfo e aproveitou para falar sobre a sensação de ter o torcedor dentro do estádio novamente. “Primeiro de tudo, estamos todos muito felizes com a vitória e a boa atuação da equipe. Ainda é início de temporada e estamos longe do ideal, mas o time já imprimiu um ritmo forte desde o início e mereceu o resultado. É gratificante ajudar mais uma vez e ser importante para a vitória. Ainda tive uma boa chance de marcar, mas a bola bateu na trave. O que interessa é que seguimos bem e na parte de cima da tabela”, afirmou.

”Sobre a volta das torcidas ao estádio, é sempre muito bom porque o ambiente muda. O torcedor é parte fundamental do espetáculo e nos motiva ainda mais. Já tínhamos jogado assim na estreia e hoje tivemos a oportunidade de ter a nossa torcida presente pela primeira vez. Sabemos que são necessários muitos cuidados para que isso aconteça e a saúde está em primeiro lugar, mas, aos poucos, tudo se ajeita. Espero que, em breve, a pandemia esteja totalmente controlada e que todos nós possamos seguir nossas vidas de forma mais tranquila”, completou.