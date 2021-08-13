Raphinha comemora primeira convocação para a Seleção Brasileira: 'Sem palavras para descrever'

O dia 13 de agosto de 2021 nunca mais será esquecido por Raphinha. Um dos grandes destaques da ótima campanha do Leeds United na última temporada, o meia-atacante foi convocado pela primeira vez na carreira para a Seleção Brasileira por Tite para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. “- Estou sem palavras para descrever a minha felicidade. Eu saí do Brasil bem cedo e não tive a oportunidade de jogar profissionalmente no país, mas nunca escondi o meu desejo de vestir a camisa da nossa seleção. Quem me acompanha sabe o quanto eu venho trabalhando duro e, hoje, meu sonho se realizou, pois fui convocado. Agradeço a todas as pessoas que sempre estiveram ao meu lado e a cada profissional que me ajudou durante a minha carreira. Sem vocês, nada disso seria possível - vibrou Raphinha.Raphinha ganha primeira oportunidade com a camisa da Seleção Brasileira (Divulgação)> Veja a tabela das Eliminatórias
- Agora, preciso seguir bem focado e trabalhando firme aqui no Leeds porque a Premier League começa neste final de semana e temos grandes objetivos pela frente - acrescentou o jogador, que, ex-número 18, passará a vestir a camisa 10 dos Pavões Brancos na temporada.
O Brasil enfrentará o Chile, no dia 2 de setembro, em Santiago. No dia 5, o duelo será com a Argentina, na Arena Corinthians, enquanto no dia 9, irá encarar o Peru, na Arena Pernambuco.
Raphinha deixou o futebol brasileiro cedo para brilhar na Europa. Primeiramente, em Portugal, pelo Vitória de Guimarães e Sporting. Depois, na França, onde foi fundamental para que o Rennes terminasse o Campeonato Francês 2019/20 com a melhor campanha de sua história, na terceira colocação, e disputasse a fase de grupos da Champions League pela primeira vez . E, mais recentemente, na Inglaterra. Ele chegou ao Leeds United a pedido do técnico Marcelo Bielsa e foi um dos responsáveis pela bela campanha da equipe na Premier League.