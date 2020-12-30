Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Raphinha comemora golaço em goleada do Leeds na Premier League

Com um lindo chute no ângulo, de fora da área, brasileiro sacramentou o placar de 5 a 0 sobre o West Bromwich, pela 16ª rodada da competição nacional
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 14:24

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 14:24

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
O meia-atacante Raphinha voltou a brilhar pelo Leeds United. Na última terça-feira, o brasileiro marcou um golaço na goleada de 5 a 0 sobre o West Bromwich, fora de casa, pela 16ª rodada da Premier League. Foi a segunda bola na rede do camisa 18 em 11 partidas pela equipe inglesa. Além disso, o jogador também já deu duas assistências.O lindo gol de Raphinha saiu aos 27 minutos do segundo tempo em uma de suas principais características. Atuando pelo lado direito ofensivo, o meia-atacante recebeu o passe de Stuart Dallas, dominou e carregou a bola para dentro. Após dar dois toques, clareou a jogada e, da entrada da área, mandou um chute forte, no ângulo, sem chances para o o goleiro Johnstone. Foi o segundo gol de fora da área do atleta na Premier League.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
Feliz pelo gol, Raphinha falou sobre a boa atuação da equipe.
- É claro que estou muito contente pelo gol. Fui extremamente feliz no lance e consegui dar um belo chute, mas gostaria de falar sobre a nossa atuação coletiva. No último jogo, apesar de vencermos o Burnley, não conseguimos atuar como estamos acostumados, principalmente no segundo tempo do jogo onde tivemos muitas dificuldades. Hoje, a gente tinha noção de que seria uma partida complicada, pois eles vinham de um empate com o Liverpool, e sabíamos que os primeiros minutos seriam super importantes. Pressionamos bastante e conseguimos marcar três gols antes dos 40 minutos. Isso nos deu uma certa tranquilidade para controlarmos o jogo. Foi a nossa segunda vitória seguida e temos que seguir assim - vibrou o brasileiro.
Apesar de estar há pouco tempo na Inglaterra, Raphinha conquistou rapidamente o seu espaço e já é uma das peças fundamentais do time comandado por Marcelo Bielsa com dois gols e duas assistências. Com a vitória, o Leeds soma 23 pontos e assume a 11ª posição na tabela de classificação. O clube volta a jogar no sábado contra o Tottenham.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados