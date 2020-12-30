Raphinha comemora golaço em goleada do Leeds na Premier League

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP

O meia-atacante Raphinha voltou a brilhar pelo Leeds United. Na última terça-feira, o brasileiro marcou um golaço na goleada de 5 a 0 sobre o West Bromwich, fora de casa, pela 16ª rodada da Premier League. Foi a segunda bola na rede do camisa 18 em 11 partidas pela equipe inglesa. Além disso, o jogador também já deu duas assistências.O lindo gol de Raphinha saiu aos 27 minutos do segundo tempo em uma de suas principais características. Atuando pelo lado direito ofensivo, o meia-atacante recebeu o passe de Stuart Dallas, dominou e carregou a bola para dentro. Após dar dois toques, clareou a jogada e, da entrada da área, mandou um chute forte, no ângulo, sem chances para o o goleiro Johnstone. Foi o segundo gol de fora da área do atleta na Premier League.

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Feliz pelo gol, Raphinha falou sobre a boa atuação da equipe.

- É claro que estou muito contente pelo gol. Fui extremamente feliz no lance e consegui dar um belo chute, mas gostaria de falar sobre a nossa atuação coletiva. No último jogo, apesar de vencermos o Burnley, não conseguimos atuar como estamos acostumados, principalmente no segundo tempo do jogo onde tivemos muitas dificuldades. Hoje, a gente tinha noção de que seria uma partida complicada, pois eles vinham de um empate com o Liverpool, e sabíamos que os primeiros minutos seriam super importantes. Pressionamos bastante e conseguimos marcar três gols antes dos 40 minutos. Isso nos deu uma certa tranquilidade para controlarmos o jogo. Foi a nossa segunda vitória seguida e temos que seguir assim - vibrou o brasileiro.