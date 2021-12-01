Raphinha comemora gol nos acréscimos e “importantíssima vitória” do Leeds na Premier League

Raphinha segue mostrando o porquê é o principal jogador do Leeds United. Na última terça-feira (30), o camisa 10 voltou a se destacar com boa atuação e, de pênalti, nos acréscimos, marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, no Elland Road, pela 14ª rodada da Premier League.Esse foi o sexto gol do meia-atacante em 12 jogos no Campeonato Inglês, fato que o coloca como o maior goleador da equipe e o brasileiro com mais gols na competição nacional. No ranking geral, ele é o quinto, ao lado de Michail Antonio, e atrás apenas de Sadio Mané (7), Diogo Jota (7), Jamie Vardy (9) e Mohamed Salah (11).

Além disso, Raphinha lidera uma série de outras estatísticas. Entre os jogadores do Leeds, na competição nacional, ninguém participou tanto de gols (6), deu mais passes decisivos (23), acertou mais dribles (30) e finalizou certo na direção do gol (13) do que o atleta.

Com o triunfo, o Leeds chegou aos 15 pontos e subiu para a 15ª colocação na tabela de classificação. A equipe comandada por Marcelo Bielsa volta a campo agora no próximo domingo (5), novamente em casa, contra o Brentford.

- Conseguimos uma importantíssima vitória. Precisávamos muito de um resultado positivo pra nos afastarmos da parte de baixo da tabela. Sabemos da qualidade do nosso grupo e que podemos brigar por coisas melhores no campeonato, por isso esse triunfo veio na hora certa e nos dará moral e confiança para a sequência da temporada. Tivemos um jogo difícil, mas lutamos até o fim e conseguimos o nosso objetivo. Fico contente por ter ajudado o time mais uma vez - declarou Raphinha.

Contratado na última temporada, Raphinha tem sido o grande nome do Leeds United. Ao todo, o camisa 10 já disputou 43 partidas pelo clube, marcou 12 gols e deu nove assistências, que o fizeram o maior garçom da equipe na Premier League 2020/21 e o brasileiro com mais passes decisivos no torneio, à frente de outros compatriotas, como Roberto Firmino (7) e Matheus Pereira (6). No ranking geral, ficou na sexta posição.