Raphinha comemora 50º gol como profissional e garante vitória do Leeds sobre o Fulham no Inglês

Crédito: Divulgação/Leeds

O meia-atacante Raphinha segue dando o que falar no mundo do futebol. Em sua primeira temporada na Premier League, o jogador já se tornou um dos grandes nomes do Leeds United e de toda a competição nacional, graças às suas excelentes atuações. E, nesta sexta-feira (19), não foi diferente. Usando o biquinho da chuteira do pé direito, o brasileiro garantiu a vitória sobre o Fulham, por 2 a 1, fora de casa, pela 29ª rodada. O tento anotado, aos 13 minutos do segundo tempo, foi ainda mais especial para o camisa 18 pelo fato de ter sido o seu 50º como profissional.Os outros gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Bamford abriu o marcador para os comandados de Marcelo Bielsa, enquanto Joachim Andersen fez para os mandantes.

Após o duelo, Raphinha, que alcançou, recentemente, a marca de 200 jogos na carreira, comemorou mais um fato marcante em sua carreira, além da boa atuação individual e coletiva da equipe, que, com 39 pontos, assume a 11ª colocação na tabela de classificação.

- Primeiro de tudo, estou muito feliz por ter ajudado o Leeds a vencer mais uma partida, ainda mais em um jogo complicado como esse, fora de casa. Todo mundo está de parabéns e fico contente por ter contribuído novamente. Todo gol é importante, mas esse é ainda mais especial e ficará para sempre na minha memória porque, pelos nosso dados, foi o 50º da minha carreira profissional - afirmou.