Raphinha celebra convocação após destaque nos últimos jogos e diz estar recuperado de lesão: 'Nada grave'

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

O atacante Raphinha comemorou, nesta sexta-feira (29), mais uma convocação para defender a Seleção Brasileira. Depois de ter sido um dos grandes nomes da equipe nas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o jogador do Leeds United, da Inglaterra, foi chamado por Tite para os duelos contra Colômbia e Argentina, nos dias 11 e 16 de novembro, na Neo Química Arena e em San Juan, no interior da Argentina, respectivamente.> Confira a tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022

Essa é a terceira vez que Raphinha é convocado para defender o Brasil. Depois de não ter sido liberado, assim como os outros atletas que atuam na Inglaterra, na primeira oportunidade, o jogador não só conseguiu realizar o seu sonho de criança, na última rodada tripla das Eliminatórias, no mês passado, como foi um dos grandes nomes do elenco.

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Logo em sua estreia, diante da Venezuela, Raphinha entrou no intervalo, no lugar de Everton Ribeiro, e foi fundamental para a vitória, de virada, por 3 a 1, ao dar duas assistências. Na sequência, após outra boa participação, no empate sem gols com a Colômbia, o atacante teve sua primeira chance como titular, diante do Uruguai. E deu conta do recado. Jogou muito bem e marcou dois gols na goleada de 4 a 1.

- Como falei da outra vez, é um sonho de criança e um privilégio imenso ter a oportunidade de vestir essa camisa e representar o meu país, o meu povo, as minhas origens. Estou muito feliz e quero dar continuidade ao trabalho na seleção. Pude jogar nas outras partidas e agora estou de volta. Sinal de que o trabalho foi bem visto pela comissão técnica. Seguirei me dedicando cada vez mais para conseguir, junto com todos os companheiros, conquistar coisas boas pelo Brasil - ressaltou o jogador.

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Raphinha também tratou de tranquilizar os torcedores brasileiros e do Leeds United ao dizer que já está bem após ter sofrido uma dura entrada no tornozelo esquerdo, no jogo contra o Wolverhampton, pela Premier League. Neste domingo (31), inclusive, ele já deverá estar à disposição de Marcelo Bielsa para enfrentar o Norwich, fora de casa, pela 10ª rodada da competição nacional.