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futebol

Raphinha afirma que quer ser convocado para a Copa América

Meia-atacante está vivendo grande fase no Leeds e sonha em impressionar o técnico Tite...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 13:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 13:36
Crédito: Raphinha vive boa fase no futebol inglês (Divulgação/Leeds
Raphinha vive um grande momento atuando pelo Leeds e tem o objetivo de ser convocado para a disputa da Copa América. Em entrevista à revista "FourFourTwo", o brasileiro afirmou que não tem controle sobre as decisões do técnico Tite e que busca seguir fazendo seu trabalho na Premier League.- Não há jogador profissionar que não pense em representar a Seleção Brasileira. Este é um dos meus sonhos, mas não tenho controle sobre o que vai acontecer. O que eu posso fazer é trabalhar duro no Leeds. Se eu conseguir boas performances e ajudar meus companheiros, estarei mais perto de ganhar a oportunidade.
> Veja a tabela da Premier League
Raphinha nunca foi convocado para vestir a camisa do Brasil, enquanto a Copa América está marcada para começar no dia 13 de junho. Em sua primeira temporada na Premier League, o brasileiro marcou seis gols e deu seis assistências e é especulado em grandes clubes do futebol inglês.

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