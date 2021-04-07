Raphinha afirma que quer ser convocado para a Copa América

Raphinha vive um grande momento atuando pelo Leeds e tem o objetivo de ser convocado para a disputa da Copa América. Em entrevista à revista "FourFourTwo", o brasileiro afirmou que não tem controle sobre as decisões do técnico Tite e que busca seguir fazendo seu trabalho na Premier League.- Não há jogador profissionar que não pense em representar a Seleção Brasileira. Este é um dos meus sonhos, mas não tenho controle sobre o que vai acontecer. O que eu posso fazer é trabalhar duro no Leeds. Se eu conseguir boas performances e ajudar meus companheiros, estarei mais perto de ganhar a oportunidade.