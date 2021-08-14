Raphael Varane é anunciado e apresentado no Manchester United

Crédito: Varane foi apresentado aos torcedores do Manchester United no Old Trafford (ADRIAN DENNIS / AFP

O zagueiro Raphael Varane foi anunciado como novo reforço do Manchester United neste sábado e assinou contrato até 2025. O defensor de 28 anos também foi apresentado diante da torcida dos Diabos Vermelhos no Old Trafford minutos antes da partida contra o Leeds iniciar.- Há muito o que eu quero conquistar na minha carreira e sei que estou me juntando em um plantel com muitos atletas de qualidade que possuem a mesma determinação. Quero causar impacto aqui e dar tudo para fazer parte da história deste clube.

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O francês apareceu no Teatro dos Sonhos com a camisa de número 19 que irá vestir em sua primeira temporada na Premier League. A presença do atleta fez com que os fãs dos Red Devils, que não compareciam ao estádio desde março de 2020, fossem ao delírio.