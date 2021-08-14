Raphael Varane é anunciado e apresentado no Manchester United

O zagueiro Raphael Varane foi anunciado como novo reforço do Manchester United neste sábado e assinou contrato até 2025. O defensor de 28 anos também foi apresentado diante da torcida dos Diabos Vermelhos no Old Trafford minutos antes da partida contra o Leeds iniciar.- Há muito o que eu quero conquistar na minha carreira e sei que estou me juntando em um plantel com muitos atletas de qualidade que possuem a mesma determinação. Quero causar impacto aqui e dar tudo para fazer parte da história deste clube.
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O francês apareceu no Teatro dos Sonhos com a camisa de número 19 que irá vestir em sua primeira temporada na Premier League. A presença do atleta fez com que os fãs dos Red Devils, que não compareciam ao estádio desde março de 2020, fossem ao delírio.
Ainda não há data definida para que Varane possa debutar com a camisa do Manchester United e o técnico Ole Solskjaer também não precisou uma data. Há uma expectativa para que no próximo domingo, o defensor esteja apto para atuar ao lado de Maguire contra o Southampton.