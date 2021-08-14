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futebol

Raphael Varane é anunciado e apresentado no Manchester United

Defensor chegou nesta janela de transferências vindo do Real Madrid e assinou contrato com os Diabos Vermelhos até 2025. Francês irá vestir camisa de número 19...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 08:40

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 08:40

Crédito: Varane foi apresentado aos torcedores do Manchester United no Old Trafford (ADRIAN DENNIS / AFP
O zagueiro Raphael Varane foi anunciado como novo reforço do Manchester United neste sábado e assinou contrato até 2025. O defensor de 28 anos também foi apresentado diante da torcida dos Diabos Vermelhos no Old Trafford minutos antes da partida contra o Leeds iniciar.- Há muito o que eu quero conquistar na minha carreira e sei que estou me juntando em um plantel com muitos atletas de qualidade que possuem a mesma determinação. Quero causar impacto aqui e dar tudo para fazer parte da história deste clube.
> Veja a tabela da Premier League
O francês apareceu no Teatro dos Sonhos com a camisa de número 19 que irá vestir em sua primeira temporada na Premier League. A presença do atleta fez com que os fãs dos Red Devils, que não compareciam ao estádio desde março de 2020, fossem ao delírio.
Ainda não há data definida para que Varane possa debutar com a camisa do Manchester United e o técnico Ole Solskjaer também não precisou uma data. Há uma expectativa para que no próximo domingo, o defensor esteja apto para atuar ao lado de Maguire contra o Southampton.

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