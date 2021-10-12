Raphael Varane desfalca Manchester United por algumas semanas

Crédito: Varane se lesionou na final da Nations League (MIGUEL MEDINA / POOL / AFP

O Manchester United confirmou que o zagueiro Raphael Varane está com uma lesão muscular na virilha e que irá desfalcar a equipe nas próximas semanas. O defensor se lesionou durante a final da Nations League em que a França derrotou a Espanha por 2 a 1.Com isso, Varane pode ficar fora dos confrontos importantes da Premier League e da Champions League. Em um intervalo de três semanas, os Diabos Vermelhos irão encarar Leicester, Liverpool, Tottenham, Manchester City, além de dois duelos contra a Atalanta.

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Durante a decisão da Nations League, o defensor teve que ser substituído pelo técnico Didier Deschamps no intervalo. Na segunda etapa, o francês passou os últimos 45 minutos com uma bolsa de gelo na perna direita e após a partida pegou viajou de Milão direto para Manchester junto de Pogba.