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futebol

Raphael Varane desfalca Manchester United por algumas semanas

Defensor francês se machucou durante a disputa da Nations League e pode perder jogos importantes da Premier League e da Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 13:14

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 13:14

Crédito: Varane se lesionou na final da Nations League (MIGUEL MEDINA / POOL / AFP
O Manchester United confirmou que o zagueiro Raphael Varane está com uma lesão muscular na virilha e que irá desfalcar a equipe nas próximas semanas. O defensor se lesionou durante a final da Nations League em que a França derrotou a Espanha por 2 a 1.Com isso, Varane pode ficar fora dos confrontos importantes da Premier League e da Champions League. Em um intervalo de três semanas, os Diabos Vermelhos irão encarar Leicester, Liverpool, Tottenham, Manchester City, além de dois duelos contra a Atalanta.
> Veja a tabela da Premier League
Durante a decisão da Nations League, o defensor teve que ser substituído pelo técnico Didier Deschamps no intervalo. Na segunda etapa, o francês passou os últimos 45 minutos com uma bolsa de gelo na perna direita e após a partida pegou viajou de Milão direto para Manchester junto de Pogba.
Ole Solskjaer, técnico do Manchester United, também está com Harry Maguire se recuperando de uma lesão no tornozelo. Caso os dois não possam atuar próximo sábado, os Red Devils devem montar uma defesa com Bailly e Lindelof.

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