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Raphael Rocha acredita na promoção do Juventus para a Série A1 do Campeonato Paulista

Meia do clube da zona oeste de São Paulo exaltou a possibilidade do elenco em conseguir essa vaga para a elite do futebol paulista...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 15:13
Crédito: Alê Vianna
Longe da elite do futebol paulista desde 2008, o Juventus (SP) tem como principal objetivo nesta temporada retornar a divisão máxima do Paulistão, segundo o meia Raphael Rocha. Ele entende que o Moleque Travesso pode surpreender seus oponentes e ficar com uma das duas vagas para a Série A1 do Campeonato Paulista de 2022. Nas temporada anteriores, o clube da Mooca foi eliminado na fase quartas de final.- O Juventus (SP) é um clube tradicional no estado de São Paulo e estamos trabalhando firme e forte para conquistar o acesso à elite do futebol paulista. Nos últimos anos, o time mostrou que isso é possível. Quem sabe neste ano possamos comemorar esse objetivo, porém, não será nada fácil - declarou o meia Raphael Rocha.
Antes de defender as cores do Juventus (SP), Raphinha defendeu as cores do Corinthians, São Paulo e Santos, nas categorias de base, além de São Caetano e Criciúma. Entretanto, o meia juventino entende que a missão do time nesta edição do segundo nível do futebol Bandeirante não será das mais fáceis pelo nível técnico dos adversários. Contudo, o Moleque Travesso está, atualmente, entre os classificados para a fase quartas de final.- A disputa da Série A2 do Campeonato Paulista é muito complicada. É uma competição que exige muita dedicação, trabalho e inteligência para conseguir estar entre os classificados e brigar pelo acesso. Estamos no G8 e vislumbrando melhores posições na tabela de classificação - concluiu.
Na 6ª colocação do Campeonato Paulista da Série A2 com 6 pontos conquistados em 4 jogos realizados, o Juventus (SP) recebe, em data e horário a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o Taubaté, 14º colocado com apenas 1 ponto ganho, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, em São Paulo (SP). Os oito primeiros colocados garantem vaga na fase quartas de final e somente os finalistas ganham o direito de disputar a Série A1 do próximo ano.

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