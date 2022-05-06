  • Raphael Alemão vibra com volta de Gabala à zona de classificação para a Liga da Conferência Europeia
futebol

Raphael Alemão vibra com volta de Gabala à zona de classificação para a Liga da Conferência Europeia

Após três jogos sem vencer, equipe bateu o Zira, fora de casa, por 3 a 0, pela 25ª rodada da Liga do Azerbaijão. O atacante brasileiro, ex-Paraná, marcou um dos gols do triunfo...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:48

Após três jogos sem vencer, o atacante Raphael Alemão comemorou o reencontro do Gabala com a vitória. Nesta quarta-feira, a equipe venceu o Zira, fora de casa, por 3 a 0, pela 25ª rodada da Liga do Azerbaijão. O brasileiro, ex-Paraná, marcou um dos gols do triunfo.Com o resultado, o Gabala chegou aos 38 pontos e assumiu o 4º lugar do campeonato. Restando apenas três jogos para o fim da competição, a equipe voltou para a zona de classificação da Liga da Conferência Europeia.
- Foi um gol muito importante para a equipe. Importante voltar a vencer e continuar na briga pela vaga. Focar nos últimos três jogos para confirmar essa classificação - comentou o atacante brasileiro.
O Gabala vai ter pela frente o Neftci Baku (casa), no sábado, e na sequência medirá forças com Shamakhi (fora) e Sabah Baku (casa). A Liga do Azerbaijão se encerra no próximo dia 21 de maio.
Crédito: Raphael Alemão projeta reta final da Liga do Azerbaijão com a camisa do Gabala (Divulgação/Gabala)

