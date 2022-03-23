Raphael Alemão projeta briga por vaga na Liga Conferência Europeia pelo Gabala, do Azerbaijão

Com o Gabala na 4ª colocação da Liga do Azerbaijão, somando 33 pontos, o atacante Raphael Alemão, ex-Paraná, segue na luta para levar a equipe à fase classificatória da Liga Conferência Europeia. O segundo e o terceiro colocados no campeonato nacional garantem as vagas. O jogador brasileiro projetou a reta final da temporada.- Estamos brigando pelas vagas nas competições internacionais desde o começo da temporada. Com a chegada dos últimos jogos da temporada temos que continuar fazendo o que foi trabalhado desde o princípio. O clube está acostumado a participar de competições internacionais e nós esperamos deixar o clube classificado - comentou Raphael Alemão.

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Restando ainda oito jogos para o fim da temporada na Liga do Azerbaijão, o Gabala tem chances de título. O time está 13 pontos atrás do líder Qarabag, que será o adversário justamente na semifinal da Copa do país.

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- Vamos ter dois jogos bem difíceis contra o Qarabag. Vamos continuar trabalhando para essa vaga nas competições internacionais, seja pela Copa do Azerbaijão ou na Liga - finalizou o atacante, que tem 21 jogos e cinco gols até aqui na temporada 2021/22.