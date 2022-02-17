Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Raphael Alemão, ex-Paraná, comemora classificação do Gabala para semifinal da Copa do Azerbaijão
futebol

Raphael Alemão, ex-Paraná, comemora classificação do Gabala para semifinal da Copa do Azerbaijão

Na primeira partida, o Gabala venceu o Sumqayit por 1 a 0, enquanto no duelo de volta pelas quartas de final do campeonato o jogo terminou empatado em 1 a 1...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:25
O atacante Raphael Alemão comemorou a classificação do Gabala para semifinal da Copa do Azerbaijão. No último domingo, a equipe do ex-jogador do Paraná eliminou o Sumqayit, que é o atual vice-campeão da competição.Na primeira partida entre as equipes, o Gabala venceu o Sumqayit por 1 a 0, enquanto no duelo de volta pelas quartas de final do campeonato o jogo terminou empatado em 1 a 1.
+ Confira e simule a classificação da Champions League
- Eliminamos uma equipe muito qualificada. Esperávamos um jogo difícil pela pequena vantagem que tínhamos do primeiro jogo. Fizemos um bom jogo e conseguimos segurar a classificação - comentou Raphael Alemão.
O Gabala vai enfrentar na semifinal o Qarabag, que lidera a Liga do Azerbaijão. O primeiro jogo da Copa ainda não tem data definida, mas Raphael Alemão já projetou o confronto.
+ PSG prepara oferta irrecusável para Mbappé, Pogba pode mudar de clube na Inglaterra, Igor Gomes é sondado por clube ucraniano… O Dia do Mercado!
- Na minha opinião é o time mais qualificado do país. Vamos ver a estratégia que o nosso treinador vai montar e nos prepararmos. São dois jogos que serão muito difíceis - finalizou.
Crédito: RaphaelAlemãoprojetouoduelodassemifinaiscontraoQarabag(Divulgação/Gabala

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados