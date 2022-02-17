Raphael Alemão, ex-Paraná, comemora classificação do Gabala para semifinal da Copa do Azerbaijão

O atacante Raphael Alemão comemorou a classificação do Gabala para semifinal da Copa do Azerbaijão. No último domingo, a equipe do ex-jogador do Paraná eliminou o Sumqayit, que é o atual vice-campeão da competição.Na primeira partida entre as equipes, o Gabala venceu o Sumqayit por 1 a 0, enquanto no duelo de volta pelas quartas de final do campeonato o jogo terminou empatado em 1 a 1.

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- Eliminamos uma equipe muito qualificada. Esperávamos um jogo difícil pela pequena vantagem que tínhamos do primeiro jogo. Fizemos um bom jogo e conseguimos segurar a classificação - comentou Raphael Alemão.

O Gabala vai enfrentar na semifinal o Qarabag, que lidera a Liga do Azerbaijão. O primeiro jogo da Copa ainda não tem data definida, mas Raphael Alemão já projetou o confronto.

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- Na minha opinião é o time mais qualificado do país. Vamos ver a estratégia que o nosso treinador vai montar e nos prepararmos. São dois jogos que serão muito difíceis - finalizou.