Raphael Alemão completa 50 jogos pelo Gabala, do Azerbaijão, e mira vaga na Liga Conferência

O atacante Raphael Alemão, ex-Paraná, atingiu a marca de 50 jogos com a camisa do Gabala. O feito foi em jogo da Liga Azerbaijão no último domingo no empate em 1 a 1 contra o Keshla em casa pela 21ª rodada.- Feliz em atingir essa marca. É o meu primeiro clube na Europa e já atingir uma marca significativa como essa me deixa feliz. A temporada ainda não acabou e vamos seguir em busca dos objetivos do clube. Temos sete jogos da Liga Azerbaijão ainda e a semifinal da Copa para buscar uma vaga na Liga Conferência - projetou Raphael Alemão.

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A estreia de Raphael Alemão pelo Gabala foi no dia 19 de setembro de 2020 justamente diante do Keshla. No Brasil, além do Paraná, o jogador passou por clubes como Ypiranga-RS e Cianorte-PR.

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O próximo jogo do Gabala na Liga Azerbaijão será contra o Sabail no próximo domingo, pela 22ª rodada. Já na Copa do país tem o duelo de volta diante do Qarabag em casa apenas no dia 20 deste mês.