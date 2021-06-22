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futebol

Ranielle celebra título estadual pelo Campinense e fala em foco na Série D

Treinador conquistou o titulo paraibano no último final de semana...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 20:11

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 20:11

Crédito: Divulgação/Campinense
O Campinense, comandado pelo técnico Ranielle Ribeiro, sagrou-se campeão no último final de semana, ao superar o Sousa no placar agregado por 1 a 0. A vitória por placar simples e o empate sem gols na volta, garantiram o triunfo da equipe no torneio estadual da Paraíba. O treinador celebrou o momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui
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- Quem conhece sabe o quanto é difícil essa conquista, o quanto ela deve ser valorizada e comemorada! Mas nada disso eu teria conquistado sem o elenco maravilhoso que tenho, sem a qualidade da comissão que tenho por trás de mim e sem a vibração de uma torcida apaixonada que nos impulsiona para darmos o nosso melhor! Feliz demais em poder entrar para a História de um clube tão fantástico! - disse por meio de suas redes sociais
Após a conquista, a equipe já precisa voltar suas atenções para o Brasileirão da Série D, pois tem compromisso válido pela terceira rodada no meio de semana. O confronto é justamente contra o Sousa, adversário da final estadual.
O técnico, que valorizou o título, falou sobre a mudança de foco e a relevância da competição nacional para o clube.
- Talvez seja o principal objetivo do clube esse ano e mesmo com a conquista já tinha sido feita toda uma logística pra ficar aqui em Sousa, pra fazer um jogo equilibrado quarta-feira, pra que a gente possa adquirir o o resultado positivo no caso da vitória. E no posicionamento que hoje se encontra a tabela com com a vitória a gente vira vice-líder e fica três pontos na frente do do terceiro colocado. Então é de suma importância esse jogo e faz parte do processo que a que nós planejamos como principal objetivo da temporada - disse.

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