Rangers x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

O RB Leipzig viaja para encarar o Rangers nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo segundo jogo da semifinal da Liga Europa. No primeiro confronto entre as equipes, o clube alemão venceu por 1 a 0 e sonha com o inédito título europeu na história.TÁ COM FOME DE GOL- Estamos com 1 a 0 no agregado, mas ainda acho que precisaremos de gols O Rangers fará muita pressão. Talvez não desde o início, mas eventualmente sim. O Rangers definitivamente joga de forma diferente em casa e fora. O cenário será um fator importante - disse Domenico Tedesco, técnico do RB Leipzig.
FATOR CASATanto nas oitavas de final quanto nas quartas de final, o Rangers garantiu a classificação na Escócia. Até aqui, a equipe de Van Bronckhorst saiu derrotada nos três confrontos de mata-mata como visitante, mas já derrotou o Estrela Vermelha, o Braga e busca um novo triunfo em busca da final.
FICHA TÉCNICA:Rangers x RB Leipzig
Data e horário: 5/5/2022, às 16h (de Brasília)Local: Ibrox Stadium, em Glasgow (ESC)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:RANGERS (Técnico: Giovanni van Bronckhorst)McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey e Barisic; Lundstram, Jack e Kamara; Aribo, Sakala e Kent
Desfalques: Nenhum
RB LEIPZIG (Técnico: Domenico Tedesco)Gulacsi; Klostermann, Orban e Halstenberg; Henrichs, Laimer, Adams e Angeliño; Olmo; Szoboszlai e Nkunku
Desfalques: Josko Gvardiol (machucado)