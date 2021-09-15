Rangers x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Europa

Chegou a hora da bola rolar pela Europa League. Nesta quinta-feira, o Lyon, de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, vai até a Escócia para enfrentar o Rangers, comandado por Steven Gerrard. O jogo acontece no Ibrox Stadium, em Glasgow, às 16h (de Brasília).RANGERSCampeão escocês invicto na última temporada e atual líder do Campeonato Escocês, o Rangers chega com confiança para o duelo desta quinta-feira. Sob o comando de Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, os Teddy Bears tentam vencer em casa o time mais forte do grupo.
LYONDepois de brigar pelo título francês na temporada passada, mas cair de produção na reta final, o Lyon busca uma vitória fora de casa na estreia para ganhar confiança. Em grande momento de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, os Gones tentam mostrar porque são considerados os favoritos ao grupo.
FICHA TÉCNICA
Rangers x LyonEuropa LeagueGrupo A - 1ª RodadaData e horário: 16/09/2021, às 16h (de Brasília)Local: Ibrox Stadium, em Glasgow (ESC)Árbitro: Andreas Ekberg (SUE)Assistentes: Mehmet Culum (SUE) e Stefan Hallberg (SUE)Transmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
RANGERS (Técnico: Steven Gerrard)McGregor; Tavanier, Balogun, Simpson e Barisic; Aribo, Davis e Kamara; Kent, Morelos e Roofe.
Desfalques: Hagi e Ofoborh.
LYON (Técnico: Peter Bosz)Anthony Lopes; Gusto, Denayer, Boateng e Emerson Palmeiri; Caqueret, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Aouar e Toko Ekambi; Slimani.
Desfalques: Léo Dubois, Dembélé, Thiago Mendes Kadewere e Reine-Adélaïde.