Rangers vence RB Leipzig, reverte desvantagem e vai à final da Europa League

O Rangers está na final da Europa League. Nesta quinta-feira, o clube escocês recebeu o RB Leipzig no Ibrox Stadium e venceu por 3 a 1 (3 a 2 no agregado) para garantir vaga na decisão do torneio. Tavernier, Kamara e Lundstram fizeram para o time britânico, enquanto Nkunku marcou para os alemães.VANTAGEM REVERTIDAEm desvantagem no placar agregado, o Rangers se lançou ao ataque desde o começo da partida e conseguiu ficar em vantagem no geral antes dos 30 minutos. Aos 18, Tavernier bateu cruzado e abriu o marcador. Seis minutos depois, Kamara tabelou com Wright e chutou no canto para fazer o segundo.
SEMPRE ELEPrecisando de um gol para levar a partida para a prorrogação, o RB Leipzig mudou a postura, se atacou o time escocês e marcou com o atacante Nkunku, principal nome do clube na temporada. Aos 25 da etapa final, o francês recebeu cruzamento de Angeliño e completou para o fundo das redes.
NO FIMQuando a prorrogação se aproximava, o Rangers foi valente para conseguir o gol que selou a classificação no tempo normal. Aos 35 minutos, depois de cruzamento na área, o zagueiro Lundstram aproveitou bate e rebate para mandar para o gol vazio.
SEQUÊNCIANa final da Europa League, o Rangers vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, também da Alemanha, que eliminou o West Ham no outro jogo da semifinal nesta quinta-feira. A decisão acontece no dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.