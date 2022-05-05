futebol

Rangers vence RB Leipzig, reverte desvantagem e vai à final da Europa League

Escoceses viram placar agregado e vão para a final continental depois de se recuperarem de falência. Decisão será contra o Eintracht Frankfurt, em Sevilha, no dia 18...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:14

LanceNet

O Rangers está na final da Europa League. Nesta quinta-feira, o clube escocês recebeu o RB Leipzig no Ibrox Stadium e venceu por 3 a 1 (3 a 2 no agregado) para garantir vaga na decisão do torneio. Tavernier, Kamara e Lundstram fizeram para o time britânico, enquanto Nkunku marcou para os alemães.VANTAGEM REVERTIDAEm desvantagem no placar agregado, o Rangers se lançou ao ataque desde o começo da partida e conseguiu ficar em vantagem no geral antes dos 30 minutos. Aos 18, Tavernier bateu cruzado e abriu o marcador. Seis minutos depois, Kamara tabelou com Wright e chutou no canto para fazer o segundo.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Europa League
SEMPRE ELEPrecisando de um gol para levar a partida para a prorrogação, o RB Leipzig mudou a postura, se atacou o time escocês e marcou com o atacante Nkunku, principal nome do clube na temporada. Aos 25 da etapa final, o francês recebeu cruzamento de Angeliño e completou para o fundo das redes.
NO FIMQuando a prorrogação se aproximava, o Rangers foi valente para conseguir o gol que selou a classificação no tempo normal. Aos 35 minutos, depois de cruzamento na área, o zagueiro Lundstram aproveitou bate e rebate para mandar para o gol vazio.
+ 200 dias para a Copa do Mundo: veja os jogadores praticamente certos e os que estão na briga por vaga
SEQUÊNCIA​​Na final da Europa League, o Rangers vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, também da Alemanha, que eliminou o West Ham no outro jogo da semifinal nesta quinta-feira. A decisão acontece no dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.
Crédito: Rangers contou com apoio do torcedor para conseguir a virada na Europa League (Foto: ANDY BUCHANAN/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

