Rampi destaca bom momento defensivo do São José na Copa FGF

Crédito: (Pablo Nunes/São José EC

O São José EC vive bom momento na Copa FGF. O goleiro e ídolo do clube, Fábio Rampi engatou uma sequência como titular e foi vazado apenas uma vez nas últimas quatro partidas.

A última vítima foi o Sport Club Rio Grande, que foi derrotado por 3 a 0, na última quarta-feira, pela oitava rodada da competição regional.

- Estamos tratando todos os jogos como decisão em busca do nosso objetivo. Até o momento estamos conseguindo os resultados. É seguir com os pés no chão e respeitar todos os adversários - disse Rampi, ao LANCE!, antes de destacar o bom momento defensivo.- A concentração e dedicação de toda equipe é fundamental por estarmos vivendo um bom momento tanto ofensivo como defensivamente - acrescentou.

Líder do Grupo C, com 21 pontos em oito partidas, o São José está perto de confirmar uma vaga na próxima fase da Copa FGF. Para isso, é preciso o Bagé tropeçar sobre o Grêmio B, nesta quinta-feira.

Rampi evitou falar sobre a próxima fase e pediu foco ao grupo na próxima partida.

- Nós pensamos jogo a jogo, sempre foi assim, o próximo sempre é o mais importante - falou o goleiro do Zeca.