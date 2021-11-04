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futebol

Rampi destaca bom momento defensivo do São José na Copa FGF

Goleiro foi vazado apenas uma vez nas últimas quatro partidas, além da liderança do Zeca no Grupo C, com 21 pontos. São sete vitórias em oito partidas na competição regional...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 11:53

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 11:53

Crédito: (Pablo Nunes/São José EC
O São José EC vive bom momento na Copa FGF. O goleiro e ídolo do clube, Fábio Rampi engatou uma sequência como titular e foi vazado apenas uma vez nas últimas quatro partidas.
A última vítima foi o Sport Club Rio Grande, que foi derrotado por 3 a 0, na última quarta-feira, pela oitava rodada da competição regional.
- Estamos tratando todos os jogos como decisão em busca do nosso objetivo. Até o momento estamos conseguindo os resultados. É seguir com os pés no chão e respeitar todos os adversários - disse Rampi, ao LANCE!, antes de destacar o bom momento defensivo.- A concentração e dedicação de toda equipe é fundamental por estarmos vivendo um bom momento tanto ofensivo como defensivamente - acrescentou.
Líder do Grupo C, com 21 pontos em oito partidas, o São José está perto de confirmar uma vaga na próxima fase da Copa FGF. Para isso, é preciso o Bagé tropeçar sobre o Grêmio B, nesta quinta-feira.
Rampi evitou falar sobre a próxima fase e pediu foco ao grupo na próxima partida.
- Nós pensamos jogo a jogo, sempre foi assim, o próximo sempre é o mais importante - falou o goleiro do Zeca.
O próximo duelo do São José será contra o GE Bagé, no Francisco Noveletto, ainda sem data e horário definidos.

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