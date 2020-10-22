Ramos acelera recuperação para jogar clássico contra o Barcelona

Crédito: Sergio Ramos é o principal pilar defensivo do Real Madrid (Ander GILLENEA / AFP

Sergio Ramos voltou aos treinamentos no Real Madrid de maneira individual e busca estar entre os titulares para o clássico contra o Barcelona nesta sábado. O zagueiro treinou com e sem bola nesta manhã e a ideia é que nesta sexta-feira já trabalhe com todo o grupo do técnico Zidane. A dúvida é se o defensor estará em suas melhores condições para o duelo no Camp Nou, mas tudo indica que o espanhol vai jogar.

O camisa quatro não participou da derrota da equipe merengue contra o Shakhtar por 3 a 2 na Liga dos Campeões por conta de uma lesão no joelho sofrida no duelo contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. Naquela ocasião, Ramos participou apenas do primeiro tempo e foi substituído por Militão na segunda etapa.