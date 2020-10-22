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futebol

Ramos acelera recuperação para jogar clássico contra o Barcelona

Zagueiro do Real Madrid treina com bola e sem bola e a expectativa é que participe de trabalho com todo o grupo nesta sexta-feira. Jogador sofreu lesão no joelho, mas deve jogar...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 09:36

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 09:36
Crédito: Sergio Ramos é o principal pilar defensivo do Real Madrid (Ander GILLENEA / AFP
Sergio Ramos voltou aos treinamentos no Real Madrid de maneira individual e busca estar entre os titulares para o clássico contra o Barcelona nesta sábado. O zagueiro treinou com e sem bola nesta manhã e a ideia é que nesta sexta-feira já trabalhe com todo o grupo do técnico Zidane. A dúvida é se o defensor estará em suas melhores condições para o duelo no Camp Nou, mas tudo indica que o espanhol vai jogar.
O camisa quatro não participou da derrota da equipe merengue contra o Shakhtar por 3 a 2 na Liga dos Campeões por conta de uma lesão no joelho sofrida no duelo contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. Naquela ocasião, Ramos participou apenas do primeiro tempo e foi substituído por Militão na segunda etapa.
O capitão só não deve entrar em campo caso haja um grande risco de agravar a lesão. Diante da difícil situação do Real Madrid na temporada, o zagueiro deve aparecer mesmo que não esteja 100%, uma vez que os números da equipe sem seu principal líder são preocupantes. Além disso, os merengues já não contam com Carvajal, Odegaard e Hazard para a partida.

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