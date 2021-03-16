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Ramon supera dispensa e se vira um dos principais jogadores do Cruzeiro

O zagueiro está no clube há um ano e virou titular absoluto da Raposa e é um dos homens de confiança de Felipe Conceição para 2021...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 18:52
Desde 15 de março de 2020 como titular do Cruzeiro, o zagueiro Ramon, que estreou diante do Coimbra, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, foi ganhando seu espaço no time com boas atuações e firmeza. Ele superou até uma dispensa e se tornou um dos principais atletas da equipe azul. O jogador ganhou a confiança de todos os treinadores que passaram pela Raposa e agora, com Felipe Conceição, também é visto como um dos homens de confiança dentro de campo. Confira o que o defensor falou em sua entrevista. Ramon chegou ao Cruzeiro em 2020 e se mantém como um dos principais jogadores do time-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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