Ramon supera dispensa e se vira um dos principais jogadores do Cruzeiro

Desde 15 de março de 2020 como titular do Cruzeiro, o zagueiro Ramon, que estreou diante do Coimbra, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, foi ganhando seu espaço no time com boas atuações e firmeza. Ele superou até uma dispensa e se tornou um dos principais atletas da equipe azul. O jogador ganhou a confiança de todos os treinadores que passaram pela Raposa e agora, com Felipe Conceição, também é visto como um dos homens de confiança dentro de campo. Confira o que o defensor falou em sua entrevista. Ramon chegou ao Cruzeiro em 2020 e se mantém como um dos principais jogadores do time-(Bruno Haddad/Cruzeiro)