Ramon Menezes pede inteligência ao Vitória para encarar o Grêmio

Crédito: (Divulgação/EC Vitória

Na briga contra o rebaixamento na Série B, o Vitória deixa o torneio de lado e foca suas atenções na Copa do Brasil, onde encara o Grêmio, pelas oitavas de final.

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Dentro do elenco, o técnico Ramón Menezes faz um trabalho psicológico com os atletas e tenta colocar na cabeça do plantel que o mata-mata precisa de inteligência para aniquilar um rival de peso.

‘Já conversei com os atletas. No Brasileiro, tenho certeza e convicção que vamos reverter a situação. É um jogo de 180 minutos. A primeira decisão é amanhã. Os primeiros 90, 100 minutos. A gente tem que entrar muito concentrado, muito ligado, muito focado. Um jogo muito parecido com aquilo que vivemos em Porto Alegre contra o Inter, parecido com o que o Vitória, antes de minha chegada, enfrentou o Inter aqui também. Copa do Brasil a gente sabe como é’, disse.

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