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futebol

Ramon Menezes pede inteligência ao Vitória para encarar o Grêmio

Treinador acredita que seu time precisa ter um desempenho semelhante ao duelo contra o Inter...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 17:20
Crédito: (Divulgação/EC Vitória
Na briga contra o rebaixamento na Série B, o Vitória deixa o torneio de lado e foca suas atenções na Copa do Brasil, onde encara o Grêmio, pelas oitavas de final.
+ Confira como está o mata-mata da Copa do Brasil no app do LANCE!
Dentro do elenco, o técnico Ramón Menezes faz um trabalho psicológico com os atletas e tenta colocar na cabeça do plantel que o mata-mata precisa de inteligência para aniquilar um rival de peso.
‘Já conversei com os atletas. No Brasileiro, tenho certeza e convicção que vamos reverter a situação. É um jogo de 180 minutos. A primeira decisão é amanhã. Os primeiros 90, 100 minutos. A gente tem que entrar muito concentrado, muito ligado, muito focado. Um jogo muito parecido com aquilo que vivemos em Porto Alegre contra o Inter, parecido com o que o Vitória, antes de minha chegada, enfrentou o Inter aqui também. Copa do Brasil a gente sabe como é’, disse.
Tricolor em crise
Assim como o Leão, o Grêmio chega ao torneio pressionado. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Tricolor sofre com a cobrança da torcida e precisa de um bom resultado em Salvador.

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